На юге Франции обнаружили раннехристианский саркофаг

ПАРИЖ, 5 сентября. /ТАСС/. В ходе строительных работа на юге Франции найден саркофаг раннехристианского периода (IV-VII века). Об этом сообщила на своем сайте газета La Depeche.

Находка была сделана во время реставрации Собора Святого Капрасия в Ажене. Сразу после обнаружения саркофаг накрыли брезентом для защиты от строительной пыли. "Ремонт на площади перед собором продолжается, однако работы ведутся при участии археологов", - отметила помощница мэра Ажена Клеманс Робер-Брандолан.

Крышка саркофага, сделанного из известняка, украшена орнаментом, напоминающим рыбью чешую. Археологи полагают, что она была перемещена из другого захоронения, поскольку по цвету и фактуре она отличается от корпуса.

Как отмечает инспектор археологического управления по региону Новая Аквитания Филипп Кутюр, находка относится к периоду поздней античности. "Речь идет о саркофаге, датируемом IV-V веками нашей эры", - отметил ученый, добавив, что это уже третий саркофаг из этой эпохи, найденный на территории города. Оба артефакта хранятся в Музее изящных искусств Ажена. Один из них полностью идентичен найденному, тогда как второй выполнен из мрамора.

Местные власти пока не приняли решения о дальнейшей судьбе находки. По информации газеты, для определения места и условий хранения саркофага будет создана специальная археологическая комиссия.