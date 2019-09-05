Нижегородская область планирует сотрудничать с РАН по созданию центра "Волганариум"

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Нижегородской области планируют сотрудничать с научно-образовательным комплексом "Приморский океанариум" Дальневосточного отделения Российской академии наук по созданию научно-образовательного центра "Волганариум" в городе Бор. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства Нижегородской области по итогам рабочей встречи главы региона Глеба Никитина, президента РАН Александра Сергеева и директора "Приморского океанариума" Сергея Логинова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

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"Специалисты Института прикладной физики РАН провели предварительную работу по оценке научной составляющей концепции ["Волганариума"]. Мы посмотрели, сколько должно быть ученых и лабораторий, на какие направления нужно сделать ставку. Результат получился интересным - это не только флора и фауна водных объектов, но и более широкий спектр экологических исследований, касающийся, например, качества атмосферного воздуха", - цитирует Никитина пресс-служба.

Корпорация развития Нижегородской области и "Приморский океанариум" заключили в четверг на ВЭФ соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает обмен информацией и опытом работы океанариумов в рамках реализации проекта "Волганариум".

Научно-просветительский центр "Волганариум", который займется изучением пресноводной флоры и фауны, планируется разместить в городе Бор Нижегородской области на площади около 13 га. Он будет включать экспозиции фауны пресноводных бассейнов рек и озер России, научно-лабораторный комплекс мониторинга и моделирования окружающей среды мирового уровня, а также интерактивный музей экологии. Власти Нижегородской области планируют включить "Волганариум" в состав научно-образовательного центра (НОЦ).

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.