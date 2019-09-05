В госуниверситете Северной Осетии в 2020 году откроют два новых направления ординатуры

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 сентября. /ТАСС/. Программы ординатуры по управлению и экономике фармации и фармацевтической технологии появятся в Северо-Осетинском государственном университете (СОГУ) в 2020 году, сообщил заведующий кафедрой фармации СОГУ Вячеслав Морозов.

"Мы сейчас работаем над открытием ординатур по специальностям "Управление и экономика фармации" и по специальностям "Фармацевтическая технология". Раньше у нас работали интернатуры по этим специальностям <…> Я думаю, что в следующем году мы уже начнем набор", - сказал Морозов, добавив, что для сотрудников фармацевтических организаций в университете уже работают курсы повышения квалификации по специальностям "Управление и экономика фармации" и "Фармацевтическая технология".

Ежегодно около 50-70 проходит обучение на курсах.

По его словам, обучение по новым специальностям будет вестись, в том числе, непосредственно на базах фармацевтических организаций и производств.

"У нас сейчас договоры с практическими базами, на которых будут обучаться ординаторы по обеим специальностям", - пояснил он. Это старейшая фармацевтическая организация Северной Осетии АО "Фармация" и новое предприятие "ФармВлад".