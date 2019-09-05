Авторам первой фотографии черной дыры достались $3 млн

Награду присудили "за первое изображение супермассивной черной дыры, сделанной с помощью объединения телескопов размером с Землю". 3 миллиона долларов разделят 347 ученых, входящих в совместный проект Event Horizon Telescope (Телескоп горизонта событий). Снимок ученые показали на пресс-конференции 10 апреля 2019 года. Чтобы описать свою работу, им понадобилось опубликовать на страницах The Astrophysical Journal Letters шесть статей .

Коллективу из более чем 300 ученых со всего мира присудили премию "За прорыв в области физики" (Breakthrough Prize in Fundamental Physics) за создание первого изображения черной дыры. Денежный эквивалент награды, которую называют "научным Оскаром", составляет $3 млн. Об этом сообщил сайт премии .

Чтобы сфотографировать объект, который находится в центре галактики М87 в созвездии Дева, ученые объединили в одну сеть восемь радиотелескопов на четырех континентах. Правда, это не фотография в привычном смысле: на снимке видна только тень объекта. Ученые проводили наблюдения в течение нескольких недель весной 2017-го и 2018 годов. Суммарный объем данных, который передавали ученые для того, чтобы создать снимок, исчислялся петабайтами.

Кроме премии в области фундаментальной физики стали известны обладатели и других наград семейства Breakthrough Prize. "За прорыв в области математики" наградят американского математика российского происхождения Алекса Эскина, а "За прорыв в области медицины" — американского генетика Джеффри Фридмана, немецкого биохимика Франца-Ульриха Хартля, американского биолога Артура Хорвича, американского физиолога Дэвида Джулиуса и британского нейробиолога Вирджинию Мэн-Йи Ли.

Премию The Breakthrough Prize учредил в 2012 году российский предприниматель Юрий Мильнер. Первой появилась премия "За прорыв в фундаментальной физике", в 2013 году к числу учредителей награды присоединился основатель Facebook Марк Цукерберг, его жена Присцилла Чан, один из основателей Google Сергей Брин и Энн Вожицки, основатель компании 23andMe, которая специализируется на персонализированных генетических тестах. Номинировать ученых на каждую из наград может любой желающий через сайт премии. Награда вручается ежегодно.