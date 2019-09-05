Представители вузов РФ в КБР составят программы развития сети "Точек кипения"

НАЛЬЧИК, 5 сентября. /ТАСС/. Делегации сорока пяти университетов России собрались в Нальчике, чтобы составить программы развития сети "Точек кипения", говорится в пресс-релизе Кабардино-Балкарского госуниверситета им. Х. М. Бербекова в четверг.

"Точки кипения" - пространства коллективной работы, которые создаются на базе вузов РФ в целях исполнения программы Национальной технологической инициативы (НТИ).

"5 сентября делегации 45 вузов России собрались в Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х. М. Бербекова, чтобы принять участие в стратегической сессии АНО "Платформа НТИ" в преддверии второй волны открытия "Точек кипения". В течение трех дней команды университетских "Точек кипения" (УТК) второй волны будут обсуждать ключевые вопросы деятельности высших учебных заведений в новом формате коллективной работы, проектировать карту сетевой коммуникации, составят программы развития своих УТК на год и изучат успешные практики трансформации образовательного процесса в университетских "Точках кипения" первой волны", - говорится в пресс-релизе.

Ректор вуза Юрий Альтудов напомнил, что до конца года на базе "Точки кипения" в КБГУ проведут около 400 мероприятий.

В первый день участники узнали об изменениях подхода к образовательным пространствам и форматам, познакомились с опытом университетов в работе с образовательными программами. 6 сентября университетские "Точки кипения" первой волны планируют представить лучшие практики и механизмы создания дорожных карт.

Национальная технологическая инициатива (НТИ) - программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году. "Точки кипения" создаются в России с 2014 года.