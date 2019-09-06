Ученые считают, что вирус Зика может спровоцировать нарушения нервной системы у взрослых

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 сентября. /ТАСС/. Вирус лихорадки Зика способен оказывать негативное воздействие на ткани головного мозга взрослых людей. К таким выводам пришли исследователи бразильского Федерального университета Рио-де-Жанейро (UFRJ), результаты работы которых опубликовал в среду научный журнал Nature Communication.

Ранее предполагалось, что вирус несет опасность только для несформировавшихся нервных тканей плода во время беременности, что выражалось в появлении у перенесших заболевание в этот период матерей детей с микроэнцефалией (врожденным дефектом, который заключается в значительном уменьшении размера черепа и сопровождается умственной отсталостью, невротическими отклонениями, нарушениями слуха и зрения - прим. ТАСС). По словам координатора научной группы, преподавателя института биофизики UFRJ Карлоса Чагоса Филью, вирус "не приводит к неправильному формированию мозговых тканей у взрослых или дегенеративным последствиям для них".

"Однако мы увидели, что он атакует нейроны, что может привести к потере контроля над их функционированием и нарушениям памяти", - поясняет он.

Так, в ходе наблюдений за пациентами во время вспышки лихорадки Зика в Бразилии в 2015 году врачи отмечали отдельные случаи нарушения психики и моторики. При этом неврологические симптомы сохранялись и в дальнейшем.

"Осложнения проявлялись не только в острой фазе болезни. Они сохранялись даже спустя 30 дней, когда самого вируса в мозговых тканях уже не было", - приводит телеканал слова другого исследователя Клаудии Пинту Фигейреду.

Впервые лихорадка Зика, переносчиком которой является комар Aedes aegypti, была выявлена в 1947 году в Уганде. Вспышки заболевания зарегистрированы в Азии, Африке, Южной и Северной Америке, а также в Тихоокеанском регионе. Зафиксированы случаи передачи инфекции половым путем. К клиническим признакам лихорадки, вызываемой этим вирусом, относятся повышение температуры, озноб, головные боли, боли в мышцах и суставах.