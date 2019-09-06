Ростовский биолог открыл три новых вида многоножек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сентября. /ТАСС/. Доцент кафедры биологии и общей патологии Донского государственного технического университета (ДГТУ) Александр Евсюков открыл три новых вида двупарноногих многоножек, обитающих на лесистых склонах Главного Кавказского хребта на территории Грузии, Азербайджана и в Краснодарском крае, сообщила в пятницу пресс-служба вуза.

"Описано более 8 тыс. видов двупарноногих многоножек, предполагается, что в природе количество видов достигает 50 тыс. Изучая коллекционные материалы, хранившиеся в Институте проблем экологии и эволюции РАН, я обнаружил виды, не описанные ранее, которые отличаются от остальных деталями строения", - приводятся в сообщении слова Евсюкова.

Все открытые виды - эндемики Кавказа, обитающие только на территории этого региона. Один из них - в смешанных лесах на южных склонах Кавказского хребта на территории Грузии и Азербайджана, второй вид - в степи Талышских гор на границе Азербайджана и Ирана. Еще один вид распространен в Краснодарском крае на побережье Черного моря. "Морфологические особенности кавказских видов сближают их с известными иранскими и европейскими формами, что позволяет ученым сделать выводы о связях фаун Кавказа, Европы и Азии", - уточняется в сообщении.

Ученые отмечают биологическую и экологическую значимость двупарноногих многоножек: эти членистоногие беспозвоночные представляют одну из крупнейших групп сухопутных животных, играющую важную роль в создании и поддержании естественного плодородия почвы. "Кроме того, многоножки служат хорошими биоиндикаторами экологического состояния окружающей среды. Любые колебания численности и видового состава могут говорить об изменениях и нарушениях экосистемы", - пояснили в пресс-службе.

Полученные данные Евсюков представил на Международном мириаподологическом конгрессе в Будапеште в конце августа. После публикации научной статьи с описанием новых видов животных и их названия будут внесены в зообанк - зоологический депозитарий наименований систематических групп. По данным пресс-службы, последняя работа по этой группе животных была сделана шведским ученым Хансом Ламандером в 1936 году.