Построенный Китаем ледокол впервые отправится в экспедицию в Антарктику в октябре

ШАНХАЙ, 6 сентября. /ТАСС/. Первый построенный Китаем самостоятельно ледокол "Сюэлун 2" ("Снежный дракон 2") впервые отправится в экспедицию в октябре из порта города Шэньчжэнь (южная провинция Гуандун). Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на заместителя руководителя городского Управления планирования и природных ресурсов Ли Юйчуня.

Отплытие запланировано на то время, когда в Шэньчжэне с 14 по 17 октября будет проходить 7-я Выставка китайской морской экономики (Сhina Marine Economy Expo), на которую соберутся порядка 400 китайских и иностранных предприятий.

Первая экспедиция этого построенного силами китайской промышленности ледокола будет в Антарктику. К Южному полюсу Земли он отправится вместе с выкупленным ранее у Украины ледоколом "Сюэлун", который уже многие годы эксплуатируется Китаем. Это будет 36-я китайская научно-исследовательская миссии в Антарктику.

"Сюэлун 2" станет основной платформой для китайских исследований в области экологии океанов и научных изысканий в полярном регионе", - приводит агентство слова директора Китайского управления делами Арктики и Антарктики Цинь Вэйцзя.

Характеристики ледокола

Спущенный на воду в сентябре 2018 года ледокол для научно-исследовательских полярных экспедиций водоизмещением свыше 13,9 тыс. тонн имеет длину 122,5 метра, ширину 22,3 метра, а также максимальную осадку в 7,85 метра. "Сюэлун 2" способен перевозить на борту до 4,5 тыс. тонн груза, а максимальная скорость движения, согласно техническим характеристикам, составляет порядка 15 узлов. Ледокол спроектирован таким образом, что он может пробивать лед толщиной до 1,5 м как кормой, так и носовой частью, двигаясь при этом со скоростью 2-3 узла. Судно обладает запасом хода до 20 тыс. морских миль и способно находиться в море автономно в течение 60 дней.

Его строительство началось в декабре 2016 года на верфи в Шанхае компанией Jiangnan Shiptard. В эксплуатацию он был сдан в июле 2019 года. До этого единственным находившимся у Китая в эксплуатации ледоколом был "Сюэлун". С 1994 года он совершил 22 экспедиции в район Антарктики и девять в Арктику.

Планы по строительству ледоколов

В июне 2017 года появилась информация о том, что компания Rainbowfish Ocean Technology планирует строительство еще одного ледокола для частной эксплуатации, который должен быть передан заказчику в 2021 году.

Первый частный китайский ледокол водоизмещением 5 тыс. тонн будет иметь 95 метров в длину и 15 метров в ширину. Он сможет взять на борт до 75 человек команды и преодолевать расстояние в 8 тыс. морских миль (15 тыс. километров). На судне установят новейшее исследовательское оборудование, включая вертолет и батискафы.

Сообщалось и о строительстве голландской компанией Damen Group для Китая еще одного ледокола, который получит название Hadal X. Судно должно быть передано заказчику в 2021 году.