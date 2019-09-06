Источник: реорганизацию научных фондов могут обсудить на президиуме РАН в сентябре

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Вопросы реорганизации работы российских научных фондов, прежде всего Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), и возможные изменения программ грантовой поддержки отечественной науки могут быть подняты на первом осеннем заседании президиума Российской академии наук (РАН), сообщил в пятницу ТАСС источник в РАН.

"Этих вопросов в повестке нет, но в силу последних заявлений о возможной реорганизации работы РФФИ и после слов руководителя РФФИ о том, что научные фонды и Минобрнауки обсуждают изменение программ грантовой поддержки, президиум Академии может уже на первом сентябрьском заседании эти вопросы рассмотреть. РФФИ - эффективный инструмент грантовой поддержки научной работы. Мы считаем, что существенные изменения или даже сокращения его деятельности требуют обсуждения научной общественностью", - сказал он.

Ранее помощник президента РФ Андрей Фурсенко сообщил ТАСС, что профильные ведомства и российское научное сообщество обсуждают перспективы реорганизации отечественных научных фондов, в том числе РФФИ и Российского научного фонда (РНФ), для повышения эффективности и расширения грантовой поддержки науки. В свою очередь председатель совета РФФИ Владислав Панченко сообщил, что руководство РФФИ, РНФ и Министерство науки и высшего образования РФ обсуждают возможность изменения программ грантовой поддержки двух научных фондов, в том числе коррекцию функционала РФФИ и частичное изменение программ грантовой поддержки.

Заседание президиума РАН пройдет 10 сентября в Москве. Планируется, что академики обсудят научное обеспечение развития Ангаро-Енисейского макрорегиона, проект закона "О научной и научно-технической деятельности в Российской Федерации" и ряд других рабочих вопросов.

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) был создан Указом президента в 1992 году. Ежегодно 90 тыс. ученых участвуют в заявках на гранты РФФИ, 20 тыс. заявок становятся победителями. В 2018 году бюджет РФФИ, выделенный на грантовую поддержку фундаментальных исследований, составил 21 млрд рублей.