Ученые заявили, что стресс при беременности негативно влияет на здоровье новорожденных

ЛОНДОН, 6 сентября. /ТАСС/. Стресс, который испытывают будущие матери во время беременности, оказывает негативное влияние на здоровье потомства, значительно увеличивая риск возникновения у него различных психических расстройств. К такому выводу пришла группа ирландских ученых на основании проведенного ими исследования, о результатах которого сообщает газета The Times.

В эксперименте приняли участие более 4 тыс. детей, появившихся на свет в середине 1970-х годов. Специалисты из дублинского Королевского колледжа хирургов Ирландии (RCSI) изучили данные об изменениях эмоционального состояния будущих матерей во время беременности и сопоставили их с психическим здоровьем детей по мере их взросления. Для этого перед рождением женщины заполняли специальные анкеты, в которых сообщали об уровне стресса в повседневной жизни. Результаты показали, что около половины из них регулярно испытывали чувство сильного беспокойства.

При этом, как указывают ученые, дети большинства из них в 3,5 раза чаще страдали различными проблемами с психикой, включая расстройство личности. По словам медиков, отчасти причины подобного явления могут объясняться генетикой, а также тем, что еще во время беременности беспокойное состояние матери способно передаваться ребенку.

"Данное исследование подчеркивает необходимость создания благоприятного психологического климата для женщин во время беременности и в первые месяцы после рождения ребенка", - подчеркнул профессор RCSI Росс Брэнниган.

Предыдущие работы доказали, что состояние стресса, свойственное будущим отцам перед рождением ребенка и в первые годы его взросления, также повышает риск развития у малышей разнообразных психических расстройств. В частности, ученые из Кембриджского университета обнаружили, что малыши, чьи отцы подвергались стрессу, как правило, чаще испытывали чувство беспокойства, были более упрямыми и склонными к истерике, чем дети, чьи папы обладали устойчивой психикой. Более того, если родители испытывали определенные проблемы в отношениях друг с другом, включая ссоры и разного рода конфликты, их малыши, особенно по достижении двухлетнего возраста, были более подавленными, плаксивыми и пугливыми, чем дети, между мамами и папами которых царило взаимопонимание.