В Японии обнаружили останки нового вида динозавров

ТОКИО, 6 сентября. /ТАСС/. Японские ученые открыли новый вид динозавра, после того как собрали из обнаруженных на территории страны окаменелостей практически полный скелет животного. По данным газеты The Japan Times, его длина составила восемь метров - это самое крупное доисторическое животное, останки которого были найдены в Японии.

Группа ученых из государственного университета Хоккайдо на протяжении несколько лет проводила анализ сотен костей возрастом в 72 млн лет. В итоге специалисты пришли к выводу, что новый вид принадлежит к семейству травоядных гадрозавров, также известных как утконосые динозавры, которые обитали в меловом периоде. Японские ученые дали ему имя "камуйзаурус японикус".

Первая окаменелость, положившая начало исследованию, была обнаружена в 2003 году в самой северной японской префектуре Хоккайдо. Тот факт, что динозавр относится к семейству гадрозавров, ученые определили еще в 2013 году, но до недавнего времени у них не было уверенности в том, что он является представителем неизвестного до сих пор вида. "Камуйзаурус японикус" стал восьмым новым видом динозавров, обнаруженным на территории Японии.

"Тот факт, что новый вид был обнаружен в Японии, означает, что на территории современной Японии когда-то был совершенно независимый мир динозавров и протекал самостоятельный эволюционный процесс", - считают в университете Хоккайдо. По мнению ученых, "камуйзаурус японикус", вес которого составлял примерно 4-5,3 тонны, обитал в прибрежной зоне, что довольно редкое явление для динозавров того времени.