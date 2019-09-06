Минобрнауки утвердило пять кандидатур на должность главы Института океанологии РАН

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ утвердило пять кандидатур для участия в выборах директора Института океанологии Российской академии наук (ИО РАН), которые ранее неоднократно переносились. Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на сайте министерства.

В январе 2019 года коллектив института выдвинул пять кандидатур на должность директора института. Однако комиссия по кадровым вопросам Совета при президенте РФ по науке и образованию в марте отложила их рассмотрение. Тогда ученые высказали обеспокоенность тем, что при отсутствии назначенного главы организация не сможет полноценно выполнить госзаказ на сумму 46 млрд рублей по нацпроекту "Наука". С января 2017 года врио руководителя Института является доктор наук Алексей Соков.

"Утвердить кандидатуры на должности руководителей научных организаций, подведомственных Минобрнауки РФ, указанные в приложении к настоящему распоряжению", - говорится в документе. На должность директора ИО РАН, согласно тексту распоряжения, утверждено пять кандидатур, среди которых и врио руководителя Алексей Соков.

Этим же распоряжением министерство утвердило кандидатуры на должности руководителей еще 13 научных организаций. Среди них, в частности, Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, Зоологический институт РАН, Научный и издательский центр "Наука" РАН, Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН, Институт мозга человека им. Бехтеревой РАН и другие.

Выборы руководителей научных организаций проходят в соответствии с уставом каждой из них. Как правило, директор избирается коллективом института из числа кандидатур, выдвинутых в установленном порядке, согласованных с президиумом РАН, одобренных комиссией по кадровым вопросам Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию и утвержденных Министерством науки и высшего образования РФ.