Россия и Германия запустили сайт по сотрудничеству в сфере науки и образования

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Сайт Российско-германского года научно-образовательных партнерств начал работу. На двуязычном портале будут публиковать информацию о совместных конференциях, семинарах и других проектах в области науки и образования, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"Запущен сайт Российско-германского года научно-образовательных партнерств. Интернет-ресурс дает возможность не только узнать о ярких конференциях, семинарах и проектах в сфере российско-германского научно-образовательного диалога, но и подать онлайн-заявку на внесение информации о планируемых событиях в календарь Года, рассказать посетителям сайта о состоявшихся мероприятиях и получить право на использование логотипа Года", - говорится в сообщении.

Так, одним из ключевых событий перекрестного года в 2019 году станет проводимый по инициативе Минобрнауки РФ российско-германский форум вузовской науки 2 декабря 2019 года в Москве.

Российско-германский год научно-образовательных партнерств 2018-2020 был открыт 6 декабря 2018 года. Цель - привлечь к двусторонним научным отношениям больше внимания и придать им новый импульс, стимулировать дальнейшее развитие сотрудничества и взаимодействия между университетами и представителями научного сообщества, сделать его более прозрачным, а также способствовать международному обмену студентами, исследователями и преподавательским составом.