ФСБ передала краснодарскому музею 1,5 тыс. экспонатов, изъятых у нелегальных археологов

КРАСНОДАР, 6 сентября. /ТАСС/. Начальник управления ФСБ России по Краснодарскому краю Сергей Захарихин передал музею имени Фелицына в Краснодаре 1,5 тыс. археологических экспонатов, изъятых у людей, ведущих незаконные раскопки. В церемонии передачи также принял участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, сообщила в пятницу пресс-служба администрации края.

"В краснодарский музей им. Е. Д. Фелицына передано полторы тысячи археологических экспонатов. Культурные ценности изъяты у "черных копателей" сотрудниками Федеральной службы безопасности региона", - говорится в сообщении.

Уточняется, что эти археологические находки важны для понимания основных этапов развития народностей, населявших Северо-Западный Кавказ в эпохи бронзы и средневековья. Особую художественную ценность из переданных экспонатов имеют 833 предмета, среди которых металлические застежки для одежды VIII-IV вв. до н. э. и I-VII вв. н. э., чернолаковая керамическая греческая посуда, стеклянная посуда, меч и наконечники для стрел различных эпох.

В музее сообщили журналистам, что экспонаты изучат, а затем их включат в выездные выставки, которые проводятся в разных районах региона для популяризации культурных ценностей среди населения и исторического просвещения людей.

В регионе регулярно ведется деятельность по пресечению незаконных археологических раскопок: за последние десять лет 11 "черных копателей" привлечены к административной и уголовной ответственности. Всего в музей передано более 10 тыс. артефактов.