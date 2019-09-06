Ученые создали новый метод лечения опухолевых заболеваний

СИДНЕЙ, 6 сентября. /ТАСС/. Ученые из Мельбурна нашли новый менее токсичный метод лечения опухолевых заболеваний. Как сообщили в национальном технологическом университете (RMIT), препарат, созданный на основе молекул золота, станет важнейшим шагом на пути к созданию безопасной и эффективной терапии от рака. Результаты труда микробиологов из RMIT, описывающее новые биологически активные соединения и их эффективность против пяти типов раковых клеток, опубликованы в пятницу в научном журнале Chemistry - A European Journal.

Как поясняют микробиологи RMIT, лабораторные доклинические исследования доказали, что новое лекарство на основе золота в 24 раза эффективнее воздействует на раковую клетку, чем применяемый сейчас противораковый препарат цисплатин. Также новое лекарство показало себя отличным ингибитором роста злокачественных образований.

Неда Мирзаде, руководитель группы молекулярной инженерии в RMIT, рассказывая о новом препарате, созданном в ее лаборатории, отметила, что, несмотря на огромные успехи современной медицины в лечении различных видов рака, этот недуг по-прежнему уносит жизни более чем 9,6 млн человек ежегодно. "Противораковые препараты на основе металлов давно известны науке, и они достаточно успешно повышают уровень выживаемости пациентов, но возможности их применения весьма ограничены из-за побочных эффектов, вызванных, прежде всего, высокой токсичностью и низкой избирательностью лекарства. Препарат на основе золота, который нам удалось разработать, лишен этих недостатков", - рассказала Мирзаде.

По словам специалиста, такая терапия несет огромный потенциал для разработки и создания новых препаратов для лечения опухолевых заболеваний, поскольку лекарства на основе драгоценного металла смогут обеспечить пролонгированный эффект и точечное воздействие. Лабораторные и доклинические испытания показали высокую эффективность препарата во время лечения рака простаты, груди, толстой кишки и кожи. Эксперименты на животных позволили выявить также, что препарат успешно ингибирует рост опухоли, сокращая его на 46,9%, тогда как для применяемых в химиотерапии в настоящее время лекарств этот показатель не превышает 29%.

Кроме того, ученые обнаружили, что противораковые препараты на основе золота обладают ярко выраженными противовоспалительными свойствами, что позволит использовать метод для создания лекарств против хронических воспалительных заболеваний, таких, как артрит.

Как отметила Мирзаде, в настоящий момент ее группа успешно завершила доклинические исследования in vitro и in vivo (на лабораторных препаратах и на живых организмах) и готовится к следующему этапу - клиническим испытаниям и утверждению нормативными актами.