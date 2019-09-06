В Сколтехе открылась лаборатория компьютерного дизайна новых материалов

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Лаборатория компьютерного дизайна новых материалов открылась в пятницу в Сколтехе, это совместный проект Российского научного фонда и ООО "Газпромнефть НТЦ".

Компьютерный дизайн новых материалов - это революционная область науки. С помощью уже существующих предсказательных вычислительных методов оказывается возможным открывать ранее неизвестные материалы с суперсвойствами. У России в этой области есть очень сильные компетенции.

"Эта наука появилась несколько лет назад - одновременно в разных странах началась абсолютно новая волна, комбинация расчетов и искусственного интеллекта. Это соединение дало фантастические результаты, очень эффективные. То, что раньше требовало огромного количества экспериментов по получению нового материла, огромного времени, сейчас это может решаться гораздо быстрее", - пояснил ТАСС ректор Сколтеха Александр Кулешов.

Он подчеркнул, что компьютерный дизайн новых материалов дает абсолютно прикладные результаты, о чем свидетельствует и тот факт, что "Газпромнефть" стала индустриальным партнером новой лаборатории. Компания активно работает с композитные материалами, применение которых становится все более массовым, отметил ректор.

Открытие лаборатории состоялось в рамках проходящей в Сколтехе междисциплинарной конференции по вопросам компьютерного дизайна новых материалов. Тематика конференции - разнообразные современные подходы моделирования структуры, электронных свойств и неравновесной динамики в технологически важных материалах и биосистемах, которые дополняют и направляют экспериментальные исследования. "Суммарное цитирование всех присутствующих на конференции за их научную карьеру - 800 тыс. Это фантастический результат, я никогда ничего подобного не слышал. Приехали абсолютные мэтры со всего мира, от Китая до США", - подчеркнул Кулешов.

Новая лаборатория

В новой лаборатории будут работать над созданием прорывных методов предсказания свойств новых необычных материалов, включая сверхтвердые, магнитные, термоэлектрические, сверхпроводящие. Такого рода материалы нужны для большего спектра технологий - от бурения до технологий в области энергетики, транспорта и т. д. Лаборатория объединит исследователей из Сколтеха (под руководством профессора Артема Оганова) и Екатеринбурга, из Института физики материалов РАН им. М. Н. Михеева УрО РАН (под руководством профессора Владимира Анисимова).

"Владимир Анисимов - признанный классик современной науки. Для меня большая честь и удовольствие создать совместную с ним лабораторию и объединить идеи и наработки наших научных групп. Еще недавно проект такого масштаба казался маловероятным в России", - сказал Оганов в связи с открытием лаборатории.

Артем Оганов - член Совета при президенте РФ по науке и образованию профессор Сколковского института науки и технологий, профессор РАН, кристаллограф-теоретик и обладатель премии Георгия Гамова. В 2016 году был назван одним из наиболее цитируемых отечественных ученых.

О Сколтехе

Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) - негосударственное научно-образовательное учреждение. Созданный в 2011 году при участии Массачусетского технологического института (МТИ), институт готовит новые поколения исследователей и предпринимателей, развивает научные знания и содействует технологическим инновациям с целью решения важнейших проблем, стоящих перед Россией и миром в новом тысячелетии. Сколтех строит свою работу, опираясь на опыт лучших российских и международных образовательных и исследовательских институтов. При этом особый акцент делается на преподавание навыков предпринимательской и инновационной деятельности.