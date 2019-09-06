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Археологический парк на территории Немецкого двора планируют создать в Великом Новгороде

Ученые считают, что проведение раскопок в этом месте может принести уникальные находки

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 сентября. /ТАСС/. Историко-археологический парк на месте существовавшего с конца XII по XVII век Немецкого двора, может появиться в Великом Новгороде. Об этом сообщил в пятницу губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время встречи с мэром города Сергеем Бусуриным.

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"Российская академия наук вместе с новгородским музеем вышла с предложением создать археологический парк на территории бывшего Немецкого двора в Великом Новгороде. Сейчас это пустырь в центре города. Прошу вас поддержать эту идею, давайте процесс [создания] начнем", - сказал Никитин.

Согласно исторической справке, Немецкий двор - торговое представительство Ганзы - существовал с конца XII по XVII век. Площадь двора составляла примерно 2 тыс. кв. м, его центром была католическая церковь святого Петра, также на территории располагались жилые клети [помещения], амбары, пивоварня, мельница, больничные помещения и кирпичный дом.

"Будем готовить документы, для того, чтобы этот участок можно было на законных основаниях передать в безвозмездное пользование нашим археологам, чтобы они могли там проводить работы", - сказал Бусурин, однако сроки передачи и старт создания историко-археологического парка он не уточнил.

На территории Немецкого двора никогда не проводилось археологических раскопок. Ученые полагают, что поисковые работы там могут принести уникальные находки, которые планируется демонстрировать в рамках будущего историко-археологического парка.

Теги
РоссияНикитин, Андрей СергеевичНовгородская область
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