Кабмин увеличил размер премий правительства для молодых ученых до 1 млн рублей

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении с 2020 года размера ежегодной премий правительства в области науки и техники для молодых ученых с 500 тыс. до 1 млн рублей. Об этом в субботу сообщается на сайте кабмина.

"<...> С 1 января 2005 года учреждены семь ежегодных премий в области науки и техники для молодых ученых в размере 500 тыс. рублей каждая. Установлено, что авторский коллектив по каждой работе не должен превышать пять человек. Подписанным постановлением с 2020 года размер денежной части премий увеличен с 500 тыс. рублей до 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Постановление внесено Минобрнауки РФ.