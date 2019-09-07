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Кабмин увеличил размер премий правительства для молодых ученых до 1 млн рублей

Премии правительства в области науки и техники увеличат с 2020 года

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении с 2020 года размера ежегодной премий правительства в области науки и техники для молодых ученых с 500 тыс. до 1 млн рублей. Об этом в субботу сообщается на сайте кабмина.

"<...> С 1 января 2005 года учреждены семь ежегодных премий в области науки и техники для молодых ученых в размере 500 тыс. рублей каждая. Установлено, что авторский коллектив по каждой работе не должен превышать пять человек. Подписанным постановлением с 2020 года размер денежной части премий увеличен с 500 тыс. рублей до 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Постановление внесено Минобрнауки РФ.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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