{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ученые России и Монголии будут сотрудничать в области экологии и возобновляемой энергетики

Глава РАН Александр Сергеев сообщил, что президент Монголии поручил своим ученым подготовить рабочий визит в Россию для обсуждения направлений сотрудничества

МОСКВА/УЛАН-БАТОР, 7 сентября. /ТАСС/. Россия и Монголия планируют развернуть научное сотрудничество в развитии альтернативной генерации, создании экологически чистых продуктов питания, добыче редкоземельных элементов (РЗЭ) и расширении совместных исследовательских экспедиций, сообщил в субботу ТАСС президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

Делегация российских ученых во главе с руководством РАН находится с рабочим визитом в Монголии, в ходе которого состоялись встречи с монгольскими учеными, а также руководителями государства.

"Нашу делегацию сегодня принял президент Монголии и в ходе продолжительной беседы мы обсудили перспективы развития научно-технического сотрудничества наших стран. Обсуждали очень широкий круг вопросов, в том числе по итогам прошедшей накануне научной конференции, посвященной 50-летию работы российско-монгольской палеонтологической и биологической экспедиции и рабочей встречи со спикером парламента Монголии", - сказал он.

Направления сотрудничества

По словам руководителя Академии наук, монгольских партнеров интересует, прежде всего, сотрудничество с учеными из России в области экологии, альтернативной генерации и добыче РЗЭ.

"Они хотели бы видеть серьезный вклад наших ученых в вопросы, связанные с экологией, соблюдение экобаланса, не только с точки зрения поддержания чистоты окружающей среды, но и в области создания органического питания, развития сельского хозяйства. На мировых рынках такая продукция востребована. Также им интересно развернуть добычу РЗЭ в отвалах (отходах - прим. ТАСС), появляющихся после промышленной добычи полезных ископаемых. Зачастую в этих отвалах находится огромное количество редких элементов, обладающих колоссальной стоимостью. Конечно, для их добычи нужно развивать современные промышленные методы, и мы обсуждали и это. Еще один вопрос обоюдного интереса - Smart Grid (умные сети электроснабжения - прим. ТАСС) и солнечная генерация. Как известно, в пустыне Гоби более 300 солнечных дней в году, но электроэнергию мало получить, ее нужно доставить потребителю на большое расстояние, для чего как раз необходимо построить современные системы Smart Grid", - сказал Сергеев.

Он сообщил, что президент Монголии поручил своим ученым подготовить рабочий визит в Россию для обсуждения всех этих направлений сотрудничества.

"Конечно, мы ждем у себя визита делегации монгольских ученых. Они приедут в РАН, проведем совместную конференцию, обсудим все вопросы. Должна быть создана рабочая группа по обсуждаемым проблемам, которая представит в том числе руководству Монголии предложения по решению стоящих научно-исследовательских задач. Что приятно, у руководства страны есть план в ближайшее существенно повысить финансирование собственной науки", - сообщил глава Академии наук.

Сергеев отметил, что у исследователей двух стран есть "очень хороший опыт сотрудничества в виде совместных научных экспедиций, который можно распространить на геологию и другие направления".

Теги
РоссияМонголия
Ученые выяснили, что бактерии на подошвах обуви не представляют угрозы для взрослых
При этом профессор университета Куиннипэк Лайза Кочара отмечает, что опасения по поводу того, что на подошвах обуви с улицы в квартиры заносятся вредные микроорганизмы, вполне обоснованны
Читать полностью