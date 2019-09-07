Ученые России и Монголии будут сотрудничать в области экологии и возобновляемой энергетики

МОСКВА/УЛАН-БАТОР, 7 сентября. /ТАСС/. Россия и Монголия планируют развернуть научное сотрудничество в развитии альтернативной генерации, создании экологически чистых продуктов питания, добыче редкоземельных элементов (РЗЭ) и расширении совместных исследовательских экспедиций, сообщил в субботу ТАСС президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

Делегация российских ученых во главе с руководством РАН находится с рабочим визитом в Монголии, в ходе которого состоялись встречи с монгольскими учеными, а также руководителями государства.

"Нашу делегацию сегодня принял президент Монголии и в ходе продолжительной беседы мы обсудили перспективы развития научно-технического сотрудничества наших стран. Обсуждали очень широкий круг вопросов, в том числе по итогам прошедшей накануне научной конференции, посвященной 50-летию работы российско-монгольской палеонтологической и биологической экспедиции и рабочей встречи со спикером парламента Монголии", - сказал он.

Направления сотрудничества

По словам руководителя Академии наук, монгольских партнеров интересует, прежде всего, сотрудничество с учеными из России в области экологии, альтернативной генерации и добыче РЗЭ.

"Они хотели бы видеть серьезный вклад наших ученых в вопросы, связанные с экологией, соблюдение экобаланса, не только с точки зрения поддержания чистоты окружающей среды, но и в области создания органического питания, развития сельского хозяйства. На мировых рынках такая продукция востребована. Также им интересно развернуть добычу РЗЭ в отвалах (отходах - прим. ТАСС), появляющихся после промышленной добычи полезных ископаемых. Зачастую в этих отвалах находится огромное количество редких элементов, обладающих колоссальной стоимостью. Конечно, для их добычи нужно развивать современные промышленные методы, и мы обсуждали и это. Еще один вопрос обоюдного интереса - Smart Grid (умные сети электроснабжения - прим. ТАСС) и солнечная генерация. Как известно, в пустыне Гоби более 300 солнечных дней в году, но электроэнергию мало получить, ее нужно доставить потребителю на большое расстояние, для чего как раз необходимо построить современные системы Smart Grid", - сказал Сергеев.

Он сообщил, что президент Монголии поручил своим ученым подготовить рабочий визит в Россию для обсуждения всех этих направлений сотрудничества.

"Конечно, мы ждем у себя визита делегации монгольских ученых. Они приедут в РАН, проведем совместную конференцию, обсудим все вопросы. Должна быть создана рабочая группа по обсуждаемым проблемам, которая представит в том числе руководству Монголии предложения по решению стоящих научно-исследовательских задач. Что приятно, у руководства страны есть план в ближайшее существенно повысить финансирование собственной науки", - сообщил глава Академии наук.

Сергеев отметил, что у исследователей двух стран есть "очень хороший опыт сотрудничества в виде совместных научных экспедиций, который можно распространить на геологию и другие направления".