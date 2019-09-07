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Ученые выяснили, что бактерии на подошвах обуви не представляют угрозы для взрослых

При этом профессор университета Куиннипэк Лайза Кочара отмечает, что опасения по поводу того, что на подошвах обуви с улицы в квартиры заносятся вредные микроорганизмы, вполне обоснованны

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Опасения по поводу того, что на подошвах обуви с улицы в квартиры заносятся вредные микроорганизмы, вполне обоснованны, однако для большинства взрослых это бактериальное заражение в жилом помещении не представляет угрозы. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на исследования, проведенные профессором Университета Куиннипэк в штате Коннектикут Лайзой Кочара.

Она исследовала бактерии, занесенные в квартиры с улицы, и отметила, что на полу в обычном общественном туалете скапливается до 2 млн болезнетворных бактерий на квадратный дюйм (6,45 кв. см).

"Просто подумайте об этих цифрах всякий раз, когда будете ставить свою сумку на пол в общественном туалете, а затем понесете ее в жилое помещение и поставите на кухонный стол", - предупредила она, отметив в то же время, что для большинства здоровых взрослых людей такой уровень бактериального заражения не представляет угрозы.

В жилых помещениях могут находиться и другие источники болезнетворных бактерий: например, мокрые губки для мытья посуды с застрявшими в них частицами пищи, а если в доме содержат змей, черепах или лягушек, то они могут служит причиной возникновения сальмонеллеза. Еще одним серьезным источником болезнетворных бактерий исследователи называют клавиатуру банкоматов и рукоятки шлангов на АЗС.

В целом, оценивая угрозу возникновения заболевания в результате заражения бактериями, занесенными с улицы, профессор Калифорнийского университета Джек Гилберт считает ее "достаточно малой". В книге под названием "Грязь - это хорошо" (Dirt is Good), он ссылается на теории, согласно которым занесение в жилые помещения бактерий с улицы даже стимулирует развитие имунной системы.

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