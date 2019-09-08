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Вторые всероссийские соревнования морских роботов пройдут во Владивостоке

Они состоятся в водном учебно-спортивном комплексе Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Вторые Всероссийские соревнования по морской робототехнике среди студенческих команд "Аквароботех-2019" пройдут с 9 по 14 сентября во Владивостоке и покажут новые умения роботов. Об этом сообщил ТАСС руководитель Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований (ФПИ) Олег Мартьянов.

"В прошлом году соревнования проводились в первый раз в качестве эксперимента. В этом году мы доработали упражнения с учетом полученного опыта, задания стали сложнее, появились новые задачи. Также вырос круг участников соревнований", - сказал Мартьянов.

Соревнования пройдут в водном учебно-спортивном комплексе Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского. Соревнования первого этапа студенческих команд пройдут по направлениям телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов и автономных необитаемых подводных аппаратов.

"На первом этапе соревнований подводные беспилотники будут обследовать донную поверхность, искать и поднимать затонувшие объекты. Появилась новая задача: найти подводный гараж и занять там положение, позволяющее заряжаться, передавать информацию и получать новые задания без всплытия", - уточнил Мартьянов.

Организатором соревнований является ФПИ при поддержке коллегии Военно-промышленной комиссии, Минпромторга, Минобороны, МЧС, Минтранса, Минобрнауки, Росгвардии, Объединенной судостроительной корпорации и других организаций.

Первые всероссийские соревнования по морской робототехнике, организованные ФПИ, прошли в августе - сентябре 2018 года во Владивостоке. В первенстве приняли участие 12 команд силовых ведомств, семь команд производителей и разработчиков морских роботизированных комплексов, девять команд российских вузов. Первое место в обеих номинациях телеуправляемых и автономных подводных роботов завоевали представители Дальневосточного федерального университета.

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