Медведев примет участие в открытии XXI Менделеевского съезда по общей и прикладной химии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев прибыл в Санкт-Петербург, где примет участие в торжественном открытии XXI Менделеевского съезда по общей и прикладной химии, а также пообщается с нобелевскими лауреатами, руководителями химических обществ, представителями международных и российских научных организаций. В числе приглашенных - лауреат Нобелевской премии по химии 2014 года американец Уильям Мернер и лауреат Нобелевской премии по химии 2016 года француз Жан-Пьер Соваж.

"Олимпиада" достижений мировой химии

В этом году участниками этого центрального события Международного года Периодической таблицы химических элементов станут более 3 тыс. человек из 52 стран, в том числе 400 иностранных ученых, включая нобелевских лауреатов. Также в работе съезда примут участие российские и зарубежные компании, специализирующиеся на производстве химических продуктов и материалов.

Среди основных тем, которые обсудят участники съезда, - разработка новых лекарственных препаратов и методов диагностики, альтернативная энергетика, современная металлургия и нефтехимия, химия биомассы и твердых горючих ископаемых, использование радиоактивных элементов в медицине и химия Вселенной.

Присвоение имени Менделеева

На съезде также планируется проведение круглого стола президентов химических обществ и представителей крупнейших научных организаций - ЮНЕСКО, Международного союза по теоретической и прикладной химии (IUPAC) Международного союза теоретической и прикладной физики (IUPAP), Европейской Ассоциации химических и молекулярных наук (EuCheMS) и других.

Представители этих организаций планируют обсудить вопрос о наследии проведения Международного года Периодической таблицы химических элементов, в том числе и о присвоении Периодической таблице имени Менделеева. Так, хотя в России "таблица Менделеева" является устоявшимся названием, в мире оно официально не закреплено.

На эту историческую несправедливость не раз указывал российский премьер Дмитрий Медведев.

За несколько дней до начала съезда президент РАН Александр Сергеев выразил надежду, что на международном уровне имя Менделеева химической таблице будет присвоено в декабре - 5 декабря в Токио пройдет официальное закрытие Международного года Периодической таблицы.

Год периодической таблицы

2019 год провозглашен Генеральной ассамблеей ООН Международным годом Периодической таблицы химических элементов в честь 150-летия открытия периодического закона химических элементов Дмитрием Менделеевым. С инициативой о проведении Международного года выступили Российская академия наук, Российское химическое общество имени Д. И. Менделеева, Министерство науки и высшего образования РФ, российские и зарубежные ученые. Инициативу России поддержали зарубежные страны, международные научные организации, а также более 80 национальных академий наук и научных обществ.

Церемония открытия Международного года состоялась 29 января в парижской штаб-квартире ЮНЕСКО. Официальное закрытие планируется провести в декабре в Японии.