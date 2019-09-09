САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Россия подала в ЮНЕСКО заявку на учреждение премии имени Менделеева для молодых ученых. Об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, открывая встречу с нобелевскими лауреатами, руководителями химических обществ, представителями международных и российских научных организаций.

"В рамках тех мероприятий, которые посвящены празднованию Международного года Периодической таблице химических элементов, мы, я имею в виду Российскую Федерацию, обратились в ЮНЕСКО с предложением учредить Международную премию за выдающиеся достижения в области химии, физики, математики и биологии, которая будет названа в честь Дмитрия Менделеева, - сообщил премьер. - Это первый случай, когда наша страна подает в ЮНЕСКО подобную заявку. Уверен, что для талантливых исследователей, для коллективов эта премия может быть хорошим стимулом к покорению новых научных вершин".

По мнению главы правительства, эта премия будет иметь особое значение для молодых ученых. Он выразил надежду, что размер премии Менделеева будет достаточно большой. "Из двух лауреатов каждый должен по нашему предложению получать по $250 тыс, так что это вполне весомая премия", - подчеркнул он.

При этом, по словам Медведева, признание заслуг на самом высоком международном уровне и принадлежность к мировой научной элите - это ценность особого порядка для ученых. Глава правительства выразил надежду, что российская инициатива будет поддержана секретариатом ЮНЕСКО и в скором времени появится возможность поздравить первых лауреатов и вручить им премию.

Приветствуя ученых с мировым именем, приглашенных на встречу, премьер пожелал им успешной работы на Менделеевском съезде, интересных дискуссий, плодотворного обмена идеями. Он поблагодарил их за визит в Петербург. "Здесь сейчас стоит прекрасная погода, надеюсь, она никого не разочарует, потому что в России хорошую погоду нужно ловить", - смеясь, намекнул Медведев на петербургские дожди.

Говоря о проходящем Годе химии, Медведев подчеркнул, что XXI Менделеевский съезд является наиболее значимым событием этого года. "Ваше участие в мероприятиях в честь этого юбилея (Периодической таблицы Менделеева) наглядно подтверждает, что заслугам нашего великого русского ученого отдает дань уважения научная элита всего мира, его труды уже 150 лет становятся основой для новых исследований, ну, а пример вдохновляет тех, кто считает науку своим призванием к жизни, кто готов себя посвятить этому делу - это, наверное, самое важное наследие нашего соотечественника", - заключил премьер.