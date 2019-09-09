Ученые разработали концепцию фотонного "микропылесоса" для очистки чипов от наночастиц

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российские ученые в сотрудничестве со специалистами из Китая и Израиля разработали концепцию построения фотонного "микропылесоса", предназначенного, в частности, для очистки чипов от наночастиц. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Томского политехнического университета (ТПУ).

"Благодаря своим оптическим свойствам он буквально втягивает наночастицы из окружающего пространства - для такой задачи сегодня просто не существует достаточно эффективных устройств. Результаты исследования были представлены в журнале Scientific Reports. В перспективе такой "микропылесос" можно будет использовать для очищения воздуха при работе лабораторий на чипе, а также создания особо чистых помещений," - говорится в сообщении.

Лаборатории на чипе используют при проведении медико-биологических исследований, методика может объединять несколько лабораторных функций на чипе размером от нескольких квадратных миллиметров до квадратных сантиметров. Очищение поверхности чипа и окружающего воздуха от посторонних наночастиц поможет повысить точность результатов, отметили в ТПУ.

"Размер наночастиц варьируется от 1 до максимум 100 нанометров. Сегодня исследователи в разных странах ищут способы управлять столь малыми частицами, манипулировать ими для различных применений. Однако эффективных и широко применяемых систем или устройств для таких целей пока не существует. Мы предлагаем новую концепцию для манипулирования частицами", - цитирует пресс-служба профессора отделения электронной инженерии ТПУ Олега Минина.

"Микропылесос" представляет собой микрочастицу из диэлектрика. Ученые работали с частицами, имеющими форму равностороннего кубоида, в которых есть углубление или сквозное отверстие наноразмера. Когда такая частица попадает под действие оптического излучения, например, лазера, возникает оптическое давление. "Результирующая сила направлена внутрь нашего кубоида, за счет чего внутрь отверстия притягиваются наночастицы. Вместимость, соответственно, зависит от размера отверстия", - поясняет ученый.

Следующим шагом станет экспериментальное подтверждение концепции. Исследование проводится в сотрудничестве со специалистами из Цзилиньского университета (Китай) и Университета Бен-Гурион (Израиль).