Ученые Германии и Армении поучаствуют в масштабном учете птиц в Кавказском заповеднике

МАЙКОП, 9 сентября. /ТАСС/. Масштабный учет птиц пройдет с середины сентября до конца октября в "Приазовском" заказнике Кавказского государственного природного биосферного заповедника, в нем примут участие представители Союза охраны природы Германии NABU из Берлина и Еревана, орнитологи из российских городов, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе заповедника.

"Масштабный учет птиц в "Приазовском" заказнике Кавказского заповедника, который начнется в середине сентября и продлится до конца октября, пройдет при поддержке природоохранной организации Набу-Кавказ. Сначала проведут специалисты Кавказского заповедника и приглашенные орнитологи Кубани, а с 1 по 7 октября к ним подключатся представители Союза охраны природы Германии NABU из Берлина и Еревана, орнитологи из Ульяновска и других городов России", - сказали в пресс-службе заповедника.

Это мероприятие впервые будет включено в Международный осенний учет птиц, который будет проходить по всей Европе 6-7 октября. Полученные учеными данные позволят обновить показатели прошлых учетов в заказнике Приазовском, составить наиболее полную и актуальную картину по видовому составу водоплавающих, а также их численности во время пролёта. Результаты учтут в общей международной статистике, что позволит представить видовое разнообразие и орнитологическую значимость заказника наряду со всеми орнитологическими территориями европейского континента, уточнили в пресс-службе.

"Кавказский заповедник будет развивать орнитологическое направление в заказнике и планирует сделать масштабный учёт регулярным. Все полученные данные будут проанализированы научным отделом заповедника, а также направлены во Всемирную ассоциацию охраны птиц BirdLife International", - отметили в Кавказском заповеднике.

Приазовский заказник, площадь которого составляет 42,2 тыс. га, является частью водно-болотных угодий международного значения "Дельта Кубани" (Рамсарская конвенция), расположен на побережье Азовского моря, в Ахтаро-Гривенской системе лиманов, между реками Кубань и Протока. В заказнике насчитывается 217 видов птиц. Высокое видовое богатство птиц в заказнике обусловлено его природными условиями - плавни и морское побережье являются местом гнездования множества водно-болотных и морских видов птиц.