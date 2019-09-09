Медведев считает, что великие научные традиции России должны продолжаться

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что главная задача - открывать и выращивать новые научные таланты, которые смогут изменить мир к лучшему. Об этом он заявил, открывая XXI Менделеевский съезд по общей и прикладной химии.

"Для России поддержка перспективных исследований, поддержка талантливых ученых - это часть национального большого проекта, наш государственный приоритет, - сказал он. - Мы стараемся сделать все, чтобы великие традиции прошлых лет, традиции великих ученых прошлых лет были продолжены. Самое главное, чтобы открывались новые таланты, способные изменить наш мир к лучшему". Премьер обратил внимание на то, что больше половины участников этого форума - молодые люди, которым нет еще 30. "Это залог того, что впереди ждут новые открытия", - подчеркнул он.

По словам Медведева, важно, что в современном мире исследовательская работа основывается на сотрудничестве разных стран, а все исследования глобальны. По мнению Медведева, такое стирание границ создает лучшую основу для международного сотрудничества, "потому что в кооперации и можно сделать выдающиеся открытия". Он напомнил, что самые громкие научные прорывы в настоящее время осуществляются коллективами ученых.

"Мы бы хотели, чтобы и в нашей стране так было, и мы готовы трудиться с нашими друзьями, коллегами, учеными из разных стран", - сказал он, выразив уверенность, что Менделеевский съезд даст такую возможность, создав новые контакты, укрепив старые связи.