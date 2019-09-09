"Сердце не любит понедельники". Кардиологи назвали основные риски развития инфарктов

ВАРШАВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Польский Центр сердечных болезней в городе Забже собрал национальную базу данных болезней сердца, анализ которой позволил сделать несколько интересных выводов.

В частности, выяснилось, что сердце не любит понедельники. Как известно, один из факторов, увеличивающий риск инфаркта, - стресс на работе. Поэтому 17% инфарктов происходят именно в первый рабочий день после выходных. На другие дни - от вторника до пятницы - приходится около 15% таких случаев. А в выходные - только 11-12%.

Кроме этого, ранее было принято считать, что большинство инфарктов случается утром. Анализ польских кардиологов опроверг это суждение. Как оказалось, на утренние часы с 06:00 до 12:00 приходится 27% инфарктов, а на период между полуднем и 18:00 - 35%. Вечером приступы случаются у 22% сердечников, а ночь - самое безопасное время.

Примечательно, что, несмотря на низкий риск сердечного приступа в дни и часы отдыха, период отпуска и путешествий не относится к самым благополучным. В первый и последний день отпуска риск инфаркта, наоборот, повышается в несколько раз. "Поездки в тропические страны, стресс, связанный с продолжительным путешествием, физическое и эмоциональное напряжение в первые и последние дни отпуска, экстремальные виды спорта без предварительной подготовки - все это факторы риска", - пояснил кардиолог из Центра сердечных болезней Мариуш Гасёр.

Высокие температуры также не сулят ничего хорошего сердечникам. После 20 градусов выше нуля риск инфаркта повышается в геометрической прогрессии с каждым градусом. Но и морозы тоже относятся к факторам риска. Особенно вредны резкие перепады температуры. Если выйти в пижаме на мороз, вероятность инфаркта гораздо выше, чем если одеться по погоде.

Но главный враг сердца не холодная погода, а последствия попыток человека согреть свои дома, отапливая их некачественным углем или мусором. Как известно, из-за этого в городах появляется смог. По данным польских кардиологов, в периоды, когда качество воздуха оставляет желать лучшего, количество инфарктов в больницах повышается на 12%.