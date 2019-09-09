По итогам Менделеевского съезда планируются спецвыпуски научных журналов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Доклады пленарных сессий и выступления докладчиков Менделеевского съезда, который начинает свою работу в понедельник в Санкт-Петербурге, будут включены в специальные выпуски международных журналов, входящих в базу Web of Science и Scopus, и будут опубликованы до конца 2019 года, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"По итогам съезда на основе докладов пленарных сессий, а также выступлений ключевых и приглашенных докладчиков до конца 2019 года будут подготовлены специальные выпуски международных журналов, входящих в базу Web of Science и Scopus, таких как журнал Pure and Applied Chemistry (первый квартиль - Q1, то есть топовые издания), ведущие российские химические журналы "Успехи химии" (Q2), Mendeleev Communications (Q2), что обеспечит рост числа публикаций", - говорится в сообщении.

Так, согласно целям национального проекта "Наука", до конца года российские ученые должны опубликовать не менее 250 публикаций в ведущих международных журналах. Кроме того, как пояснили в министерстве, Менделеевский съезд будет способствовать выполнению и других задач нацпроекта. В частности, усилит международное сотрудничество и даст прирост новых направлений исследований, что приведет к созданию новых исследовательских лабораторий.

Развитие науки и технологий

В работе Менделеевского съезда, как добавили в пресс-службе, планируется участие не только российских, но и зарубежных компаний, связанных с производством химических продуктов и материалов, в том числе фармацевтических препаратов. Кроме того, в ходе круглых столов в рамках съезда планируется обсуждение механизмов взаимодействия химической науки и бизнеса, создания современных химических технологий и материалов на их основе, что обеспечит кооперацию науки и бизнеса, даст прирост количества патентов.

"Таблица Менделеева - основополагающий закон для развития многих научных направлений и развития большого числа технологических решений. Это, безусловно, важно для тех компаний, которые работают над созданием новых материалов, компаний, которые работают над внедрением новых решений в области экологии, сельского хозяйства, медицины и многих других направлений, которые опираются на те открытия, на те идеи, которые были заложены в этом законе, и сегодня", - сказал журналистам глава Минобрнауки Михаил Котюков.

Кроме того, участие в съезде представителей научных организаций и высших учебных заведений практически из всех регионов России будет способствовать укреплению научного сотрудничества, расширению мобильности молодых ученых и в целом будет содействовать развитию науки и технологий в регионах. По данным министерства, в работе XXI Менделеевского съезда примут участие около 3 тыс. человек, в том числе 300 иностранных ученых из 52 стран мира, включая нобелевских лауреатов. Больше половины участников съезда - молодые ученые.

XXI Менделеевский съезд по общей и прикладной химии является одним из ключевых событий Международного года Периодической системы химических элементов, которым Генеральная ассамблея ООН объявила 2019 год. Он приурочен к 150-летию с открытия Периодического закона химических элементов Дмитрием Менделеевым. Под эгидой ЮНЕСКО Международный год Периодической системы химических элементов проходит в России, Франции, Германии, Испании, США и Японии и сопровождается проведением научных конференций, тематических выставок, конкурсов молодых ученых и других событий.

О нацпроекте

Согласно целям нацпроекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития, а также в первую пятерку стран по числу научных статей в научных журналах, индексируемых международными базами данных. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.