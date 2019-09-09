В Петербурге открылся центр химии материалов для судостроения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. На базе Института высокомолекулярных соединений Российской академии наук (ИВС РАН) в Санкт-Петербурге открылся Центр химии материалов для судостроения. Об этом журналистам сообщил директор института Сергей Люлин.

"Центр будет разрабатывать и испытывать уникальные образцы изделий из полимерных композитных материалов для их внедрения на предприятиях Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Компания является ключевым индустриальным партнером ИВС РАН. Средне-Невский судостроительный завод (входит в ОСК) представил нам техническое задание на разработку крепежа из полимерных композитных материалов. Задание мы выполнили, после чего в августе выиграли соответствующий конкурс, организованный Минпромторгом. Сегодня подписали банковскую гарантию, первый крупный коммерческий заказ будет подписан уже на этой неделе, его стоимость составит 90 млн рублей", - рассказал Люлин.

При этом он подчеркнул, что разработка доступных отечественных полимерных композитных материалов крайне необходима судостроительной отрасли РФ. "В отечественном судостроении полимерные материалы занимают долю всего в 0,6%, хотя у ведущих стран с развитой судопромышленной инфраструктурой показатель достигает более 20%", - указал директор института.

Кроме того, он отметил, что "в перспективе ОСК намерена расширить в производстве применение негорючих материалов, а также полимерных и гибридных покрытий судов, защищающих от разного вида излучений". "С расширением спектра требующихся изделий ИВС РАН планирует создать инжиниринговый центр по разработке технологий композитных материалов для разных задач", - резюмировал Люлин.

ОСК и ИВС РАН подписали в 2016 году меморандум о сотрудничестве в области разработки и использования новых полимерных композитных и гибридных материалов.