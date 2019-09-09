Ученый: возобновляемые источники энергии не обеспечат переход к нулевым выбросам СО2

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Развитие возобновляемых источников энергии не является единственным способом кардинально снижать выбросы парниковых газов, в дальнейшем необходимо внедрять производство энергии на основе ископаемого топлива с нулевыми выбросами СО2. Об этом сообщил в понедельник лауреат премии "Глобальная энергия" 2012 года, член Международного комитета по ее присуждению Родней Аллам, выступая на XXIV Всемирном энергетическом конгрессе в Абу-Даби, сообщили в пресс-службе Ассоциации по развитию международных исследований и проектов в области энергетики "Глобальная энергия", которая участвует в конгрессе.

"Глобальная декарбонизация мировой энергетической системы - процесс, который имеет долговременный характер, считает Родней Аллам. Первая волна декарбонизации связана с развитием чистых энергетических технологий и использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Однако невысокие темпы внедрения ВИЭ в мировом масштабе не могут обеспечить достижения глобальных целей по выбросам СО2 в ближайшем будущем. По мнению Аллама, вторая волна декарбонизации будет связана с широкомасштабным внедрением методов производства энергии на основе ископаемого топлива с нулевыми выбросами СО2, доступностью геологических площадок для захоронения углекислого газа и трубопроводов по его сбору", - сообщили в пресс-службе ассоциации.

Ученый убежден, отметили там, что новую жизнь можно дать и традиционным электростанциям, работающим на углеводородах, сделав их экологически абсолютно чистыми. Это возможно благодаря разработанной им технологии - "циклу Аллама". Принцип действия данного цикла следующий: природный газ сжигается в камере сгорания с чистым кислородом под высоким давлением, а получившийся в результате реакции СО2 затем по замкнутому контуру проходит через специальную турбину и возвращается обратно в процесс. На данный момент технология находится на демонстрационной стадии и ее широкомасштабное внедрение, по оценке Аллама, произойдет не ранее 2030 года.

Еще один способ производства чистой энергии из ископаемого топлива связан с технологией получения водорода из природного газа со 100% улавливанием СО2 и тепловой эффективностью в 90%. Получаемый таким образом водород может заменить природный газ в бытовом, коммерческом и промышленном отоплении. Также он станет применяться в качестве топлива в существующих и новых газотурбинных системах комбинированного цикла. Но основное его использование будет в качестве топлива для нового поколения транспортных средств с электроприводом на топливных элементах, включая поезда.

Наряду с развитием чистых технологий Аллам в своем выступлении отметил важность усилий по сокращению мирового потребления энергии и внедрения устойчивых практик. "Нам необходимы серьезные изменения в самом образе жизни: смена концепции общества потребления на разумное использование ресурсов, включая повторную переработку, универсальное применение светодиодного освещения, масштабное внедрение экологичного транспорта и развитие сельскохозяйственных систем. В этих вопросах необходима согласованность действий международного сообщества, устранение политических барьеров и привлечение инвестиций в устойчивую энергетику", - приводит его слова пресс-служба.

Выступление Аллама в сессии "Глубокая декарбонизация: новые стратегии для нулевых выбросов углерода" состоялось в рамках официальной программы участия Ассоциации по развитию международных исследований и проектов в области энергетики "Глобальная энергия" в XXIV Всемирном энергетическом конгрессе. Помимо выступления экспертов "Глобальной энергии" в деловой программе форума, 10 сентября ассоциация проведет собственную сессию премия "Миссия выполнима: "Глобальная энергия" как драйвер устойчивого развития энергетики для всех".

Конгресс Мирового энергетического совета

Всемирный энергетический конгресс - международный съезд лидеров мировой энергетики, обсуждающий проблемы поддержания энергоресурсов и посвященный изучению наиболее важных тенденций топливно-энергетическом комплексе. Это мероприятие Мирового энергетического совета является крупнейшим и наиболее влиятельным событием в сфере энергетики, охватывающим все аспекты и новости отрасли. Следующий конгресс пройдет в 2022 году в Санкт-Петербурге.

Совместная работа ассоциации "Глобальная энергия" с организатором Всемирного энергетического конгресса - Мировым энергетическим советом (МИРЭС) началась в 2018 году. Признавая важность международного сотрудничества, стороны провели ряд переговоров по вопросам развития взаимовыгодного партнерства в целях устойчивого развития энергетики.

О "Глобальной энергии"

Ассоциация "Глобальная энергия" занимается развитием международных исследований и проектов в области энергетики при поддержке компаний "Газпром", "Сургутнефтегаз" и Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС). Ассоциация управляет Международной энергетической премией "Глобальная энергия", выступает организатором одноименного саммита, а также реализует международную молодежную программу.

Премия "Глобальная энергия" - международная награда за выдающиеся исследования и научно-технические разработки в области энергетики. С 2003 года ее лауреатами стали 39 ученых из 13 стран: Австралии, Австрии, Великобритании, Дании, Исландии, Канады, России, США, Украины, Франции, Швеции, Швейцарии и Японии. Премия входит в топ-99 самых престижных и значимых международных наград по данным Международной обсерватории IREG. В рейтинге престижности Международного конгресса выдающихся наград (ICDA) "Глобальная энергия" находится в категории "Мега-премии" за благородные цели, образцовую практику и общий призовой фонд.