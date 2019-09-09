Глава РАН встретится с властями Петербурга для обсуждения будущего Пулковской обсерватории

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев планирует в этом году встретиться с властями Санкт-Петербурга, чтобы обсудить будущее Пулковской обсерватории. Об этом Сергеев сообщил журналистам в кулуарах XXI Менделеевского съезда.

"Пулковская обсерватория имеет большой потенциал, это работающие школы, это знания, которые накоплены и это знание нужно применять в современной манере. Им надо помочь, чтобы у них был первоклассный оснащенный вычислительный центр с мощнейшим компьютером, с возможностью выхода на международные комплексы, помочь им внедриться туда. Я думаю, что позиция [врио губернатора Санкт-Петербурга] Александра Дмитриевича Беглова, позиция Академии наук, они здесь тоже важны для того, чтобы вместе работать по принятию этого решения. Я думаю, мы с Александром Дмитриевичем продолжим, у нас была встреча в Пулковской обсерватории летом, мы [в этом году] обязательно встретимся", - сказал он.

По словам Сергеева, тренд современной астрономии - это создание разными странами совместных установок в тех местах, где есть максимально подходящий астроклимат. "Эти комплексы современные, автоматизированные и вам не надо там быть, чтобы управлять экспериментом. Я думаю, что ученые в Пулковской обсерватории могут и должны принимать активное участие в международном распределении труда, <...> и мы должны помочь во вхождении в эти кооперации. Нужно обязательно оснастить обсерваторию современными средствами, мощными компьютерами", - пояснил президент РАН.

Пулковская обсерватория - одна из старейших обсерваторий России, она была открыта в 1839 году при Петербургской академии наук. Обсерватория находится в 19 км от Санкт-Петербурга, на высоте 75 м над уровнем моря. Сейчас главные проблемы обсерватории - близкое расположение города и активное "световое загрязнение" неба.

В июне 2018 года президиум РАН посчитал целесообразным провести постепенный - в течение пяти лет - перевод астрономических наблюдений по программе фундаментальных научных исследований, осуществляемых Главной астрономической обсерваторией РАН, из Петербурга на другие наблюдательные базы, расположенные в более благоприятных астроклиматических условиях.

В августе директор Пулковской обсерватории Назар Ихсанов сообщал, что планируется перевести часть своих наблюдательных программ в обсерватории Крыма и Кавказа. По словам Беглова, для сохранения обсерватории нужно около 600-800 млн рублей, при участии РАН по этому вопросу создана рабочая группа.