Исследователи: к 25 декабря станет известно, найден ли корабль Джеймса Кука

СИДНЕЙ, 9 сентября. /ТАСС/. Члены международной группы ученых, исследующих затонувшее у берегов американского штата Род-Айленд судно, не сомневаются в том, что археологам удалось обнаружить корабль Endeavour, на котором британский капитан Джеймс Кук совершил свое первое кругосветное путешествие. Однако, результаты экспертизы, подтверждающей то, что это действительно так, будут обнародованы к 25 декабря, сообщили в понедельник в Австралийском национальном морском музее.

Сотрудники проекта "Морская археология Род-Айленда" (RIMAP) и Австралийского национального морского музея создали в 1999 году совместную группу для поиска Endeavour. В мае 2018 года в ходе изучения дна гавани Ньюпорта (Род-Айленд) был обнаружен "потенциальный объект подводных раскопок", а спустя три месяца, 18 сентября, археологи заявили, что это, скорее всего, знаменитый барк капитана Кука. Изучение находки заняло год с небольшим, и теперь ученые полны оптимизма, поскольку лабораторные анализы, исторические свидетельства и рассказы водолазов предоставляют серьезные основания полагать, что барк Endeavour найден.

"Мы определенно вошли в самую захватывающую фазу исследований и, думаю, что ближе к Рождеству (25 декабря - прим. ТАСС) будут объявлены окончательные результаты научных изысканий, которые подтвердят или опровергнут данные о том, что Endeavour найден", - заявил журналистам директор Австралийского национального морского музея Кевин Самптон.

Главные доказательства

Надежду на то, что это и есть корабль Кука, в частности, вселяет свидетельство водолазов об обнаружении большой пробоины в борту затонувшего "объекта". Дело в том, что после путешествий Кука Endeavour был переоборудован, переименован в "Лорд Сэнвич II" и отправлен на войну к берегам Северной Америки. В 1778 году он вместе с 12 другими кораблями и судами был затоплен в гавани Ньюпорта, чтобы закрыть доступ французским кораблям, шедшим на помощь сражавшимся за независимость американцам. По словам Самптона, эта пробоина указывает на то, что найденный барк может оказаться кораблем Кука.

Впрочем, дыра в борту не единственное доказательство. Гипотезу археологов подтверждают анализы древесины, из которой был изготовлен корабль, пушки, обнаруженные рядом с ним, и форма киля, которые в точности соответствуют историческим данным. Как пояснил директор музея, киль найденного на дне корабля, по предварительным данным, был изготовлен из вяза. Ни у одного другого судна, потопленного тогда в гавани, не было такого киля. "Анализ всех пород древесины, использованной при строительстве корабля, станет по-настоящему судьбоносным для нас. Если окажется, что киль лежащего на дне судна сработан из вяза, то именно это станет недостающей частью головоломки, которая позволит нам точно сказать: "Да! Это Endeavour, - добавил Самптон.

Джеймс Кук (1728 - 1779) совершил три плавания в Тихом океане. Он открыл Гавайи и многие другие острова, первым обогнул Австралию. В поисках северного морского прохода из Тихого в Атлантический океан он исследовал часть побережья Аляски. Во время одной из экспедиций к Гавайским островам Кук погиб во время столкновения с туземцами.

На борту Endeavour Кук совершил свою первую кругосветную экспедицию. В ходе этого путешествия, в частности, удалось выяснить, что Новая Зеландия - не часть некоего материка, а два самостоятельных острова, разделенные узким проливом, впоследствии названном в честь Кука.

Корабль Endeavour был построен в 1764 году в доках приморского городка Уитби (графство Йоркшир). Парусник позднее был переоборудован для кругосветной экспедиции, хотя суда такой конструкции предназначались в основном для транспортировки угля. Длина корабля составляла 32 м, вес - около 368 т при полной загрузке.