Российская команда победила в гонках судов на солнечных батареях

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Команда Тольяттинского госуниверситета (ТГУ) заняла первое место и еще две команды из РФ вошли в число призеров по разным категориям на международных инженерных соревнованиях Wildauer Solarbootregatta (Вильдау, Германия), в ходе которых команды создают и демонстрируют возможности построенных ими плавательных средств на солнечных батареях. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба АНО "Национальный центр инженерных конкурсов и соревнований", одного из организаторов соревнований.

"Togliatti Solar Team, Тольяттинский госуниверситет - первое место (в третьей категории "Экспериментальный"). Команда Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого - второе место (во второй категории - "Скоростной") и команда "Солнечный парус" из Нижнего Новгорода - третье место (в первой категории, где соревнуются школьники и интересующиеся альтернативной энергетикой)", - говорится в сообщении.

Соревнования проводились 6-7 сентября в акватории реки Даме. К старту допускались только те лодки, которые техническая комиссия признала соответствующими стандартам европейских соревнований. Заезды проходили в три этапа - гонка на скорость, маневренность и выносливость - в трех категориях.

Togliatti Solar Team, по данным Минобрнауки РФ, представила лодку на солнечных элементах в категории прототипов - Еврокласс-3 "Экспериментальный", с емкостью аккумулятора до 2 кВт/ч. В этом классе основная борьба развернулась между командами ТГУ и Краковского технического университета (Польша). Выиграть россиянам удалось 0,5 очка в решающей гонке на выносливость.

"Инжиниринг эффективного корпуса позволил нам очень экономно расходовать энергию при высокой скорости", - цитирует пресс-служба консультанта команды Togliatti Solar Team, заведующего кафедрой "Проектирование и эксплуатация автомобилей" ТГУ Александра Бобровского. Он добавил, что команда продолжит работать над модернизацией лодки и планирует выступить на аналогичных соревнованиях в следующем году.

В Wildauer Solarbootregatta 2019 приняли участие также инженерные команды из Германии, Венгрии и Польши. В состав российской делегации вошли представители 11 команд - 6 школьных и 5 студенческих - из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Калининграда, Тольятти, Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Все они являются победителями "Солнечной регаты" - соревнований, которые проводятся в России в рамках проекта "Инженерные конкурсы и соревнования" дорожной карты Маринет Национальной технологической инициативы (НТИ).

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