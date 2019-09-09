Лучшие исследования ученых России и Германии получат гранты до 6 млн рублей в год

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Лучшие научные проекты в области математики, физики, химии и ряда других дисциплин, которые выполняют коллективы ученых из России и Германии, получат финансирование от 4 до 6 млн рублей от Российского научного фонда (РНФ). Заявки на участие можно будет подать до 9 декабря, сообщила в понедельник пресс-служба РНФ.

"РНФ начал прием заявок на ежегодный конкурс по поддержке международных научных коллективов. Конкурс проводится совместно с Немецким научно-исследовательским сообществом (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG). <...> В рамках конкурса будут поддержаны фундаментальные и поисковые научные исследования международных научных коллективов", - говорится в сообщении.

Размер одного гранта со стороны РНФ составит от 4 до 6 млн рублей ежегодно, проекты должны быть выполнены в 2021-2023 годах. Аналогичное финансирование предоставит немецкая сторона своим участникам проекта. "Экспертиза проектов будет осуществляться как с российской, так и с немецкой стороны. Рассчитывать на финансирование смогут только те коллективы, которым удастся получить положительную оценку экспертов обеих стран. <...> Итоги будут подведены в октябре 2020 года", - добавили в пресс-службе.

В конкурсе могут принять участие исследования по следующим отраслям знаний - математика, информатика и науки о системах, физика и науки о космосе, химия и науки о материалах, биология и науки о жизни, фундаментальные исследования для медицины, сельскохозяйственные науки, инженерные гуманитарные и социальные науки, а также науки о Земле.

Совместный конкурс проводится организациями уже в пятый раз. В рамках предыдущих конкурсов РНФ-DFG были поддержаны 46 проектов. По словам куратора международного сотрудничества РНФ Сергея Коновалова, в этот раз в условиях конкурса появляется ряд новаций, которые позволят принять участие большему количеству коллективов. Так, появилась возможность подать заявку у руководителей, которые уже являются грантополучателями, были сдвинуты сроки конкурса и появилась возможность электронной заявки с использованием цифровой подписи.