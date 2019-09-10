Археологи нашли редкое детское погребение на территории заповедника "Аркаим" на Урале

ТАСС, 10 сентября. /ТАСС/. Специалисты историко-культурного заповедника "Аркаим" нашли на территории современного Брединского района Челябинской области детское погребение бронзового века. Захоронения людей на территории поселений - редкость, сообщил ТАСС научный сотрудник музейного отдела "Аркаима" Федор Петров.

"Если говорить о детском погребении именно синташтинской культуры - 3-2 тысячелетии до н.э., то это очень редкая находка. Детское погребение на поселении - это тоже уникально. Раньше захоронения находили на могильниках под курганами, а вот погребения на поселениях - это очень редкое явление", - сказал Петров.

Захоронение было найдено на древней улице, разделявшей два ряда домов. В погребении обнаружен керамический сосуд с необычным, меняющимся геометрическим орнаментом. В сосуде, по предварительной оценке, находятся ребра овцы, оставшиеся от мясной похлебки - сопроводительной пищи в могилу.

Специалисты пока не могут объяснить происхождение находки. По мнению собеседника агентства, захоронение детей на территории поселения, а не могильника, может быть связано с какими-то ритуалами или особым отношением к умершим. Однозначного ответа пока нет.

Поселение расположено на левом берегу реки Синташта у поселка Комсомольский, ранее оно являлось одним из наименее изученных памятников так называемой "Страны городов". Наиболее известный объект "Страны городов" - укрепленное поселение бронзового века Аркаим, обнаруженное в 1987 году на юге Челябинской области при строительстве водохранилища. Поселение было создано по заранее продуманному плану, с четкой градостроительной идеей, сложной архитектурой.

Ежегодно в окрестностях заповедника российские и зарубежные ученые проводят археологические работы. Так, в 2015-2016 годах здесь было исследовано несколько курганов степных кочевников возрастом около 1,8 тыс. лет, в которых был обнаружен скелет кочевницы с черепом вытянутой формы и останки двух мужчин. Находки относятся к поздним сарматам - древнему племени, кочевавшему на территории современных Украины, Казахстана и юга России, представители которого намеренно вытягивали себе череп для создания отличительного признака племени.