Президиум РАН обсудит объединение крупнейших российских научных фондов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президиум Российской академии наук (РАН) на первом осеннем заседании, которое состоится во вторник, 10 сентября, рассмотрит вопрос объединения Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и Российского научного фонда (РНФ).

"Появилась информация о том, что всерьез рассматривается вариант объединения РФФИ и РНФ. Это вызывает негативную реакцию людей, я бы предложил обменяться мнениями [по этому вопросу], прошу включить это в повестку дня [заседания президиума]", - сказал на президиуме академик и бывший глава РАН Владимир Фортов. Президиум РАН проголосовал за включение этого вопроса в повестку.

Ранее помощник президента РФ Андрей Фурсенко сообщил ТАСС, что профильные ведомства и российское научное сообщество обсуждают перспективы реорганизации отечественных научных фондов, в том числе РФФИ и РНФ.

В свою очередь председатель совета РФФИ Владислав Панченко сообщил, что руководство РФФИ, РНФ и Министерства науки и высшего образования РФ обсуждают, что программы грантовой поддержки двух научных фондов могут измениться. В частности, возможно будет скорректирован функционал РФФИ.

Также академки планируют обсудить на заседании президиума РАН научное обеспечение развития Ангаро-Енисейского макрорегиона, проект закона "О научной и научно-технической деятельности в Российской Федерации" и ряд других рабочих вопросов.

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) был создан указом президента в 1992 году. Заявки на гранты РФФИ ежегодно подают 90 тысяч ученых, 20 тыс. заявок становятся победителями. В 2018 году бюджет РФФИ, выделенный на грантовую поддержку фундаментальных исследований, составил 21 млрд рублей.