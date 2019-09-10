Антираковые препараты переориентировали против СПИДа

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Российские ученые вместе со своими зарубежными коллегами исследуют органические соединения, которые могут быть использованы как лекарство от СПИДа. Сначала их планировали использовать против рака. Об этом сообщила пресс-служба Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), ранее статью ученых опубликовал научный журнал Bioorganic & Medical Chemistry Letters.

Первоначально специалисты изучали противораковую активность гетероциклических полисераазотистых соединений, то есть веществ, в структуре которых содержатся множественные циклы с серой и азотом. "Однако неожиданно выяснилось, что такого рода соединения могут обладать также высокой и селективной активностью против вируса иммунодефицита кошек, который является ближайшим аналогом вируса иммунодефицита человека", - рассказал один из авторов исследования, профессор ЮУрГУ Олег Ракитин.

Ученые смогли найти механизм работы этих соединений. Оказалось, что вещество как бы вынимает из молекулы вируса атом цинка, дезактивируя ее таким образом.

Как отмечает пресс-служба, в ходе работы ученые также нашли препараты, которые вместе с высокой антивирусной активностью обладают низкой токсичностью к обычным клеткам. Эти препараты можно будет применять и для лечения других похожих вирусных заболеваний.

Сейчас ученые ищут оптимальные структуры соединений, которые подходили бы для лечения разного типа заболеваний. "Важность полученных результатов состоит в том, что одни и те же препараты могут быть использованы для разных типов заболеваний (рак, ВИЧ и др.), что делает их разработку интересной в практическом плане", — заключает пресс-служба университета.