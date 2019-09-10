В Швеции завершились первые подводные исследования флагмана флота Дании XV века

СТОКГОЛЬМ, 10 сентября. /ТАСС/. Шведские археологи завершили первые подводные исследования флагмана королевского флота Дании "Грибсхуннен". Он затонул более пятисот лет назад в Балтийском море, поблизости от местечка Роннебю, которое располагается на юго-востоке Швеции. Об итогах трех недель работы шведские археологи рассказали в пятницу, сообщает телеканал SVT.

В ходе работы специалисты обнаружили 524 монеты, бочки с пивом, а также очень хорошо сохранившуюся деревянную чашку для питья. По словам руководителя проекта, профессора морской археологии Юхана Рёнбю, сделанные в ходе работы находки дают "представление о том, как выглядел королевский корабль XV века, и что в те времена было на борту".

Кроме уже перечисленых артефактов он отметил пряслице - небольшой диск со сквозным отверстием для утяжеления ручного веретена и крепления пряжи на нём. Эта находка говорила о том, что на борту находилась супруга короля и ее служанки, что было довольно распространено в те времена. По словам Рёнбю, археологам нечасто удается найти следы присутствия на судах женщин.

Еще одним примечательным артефактом стала стопка, украшенная короной. Ученые предполагают, что она могла принадлежать самому королю. Чтобы полностью в этом убедиться, они хотят провести дополнительные исследования. В обнаруженных бочонках археологи надеются найти следы содержащихся в них жидкостей и продуктов. "Это смесь разных бочонков. На борту находилось пиво и, возможно, даже вино. Некоторые из них наполнены совершенно целыми и прекрасно сохранившимися осетровыми костями", - рассказал директор Музея Блекинге Маркус Сандешэр.

"Грибсхуннен" был флагманским кораблем короля Иоганна (Ханса), правившего Данией с 1481 по 1513 годы. В 1495 году Иоганн отправил судно на переговоры с регентом Швеции Стеном Стуре Старшим, который активно готовил страну к выходу из Кальмарской унии. Военная мощь флагмана, по замыслу Иоганна, должна была предостеречь регента от его планов, однако после начавшегося на борту пожара судно затонуло. Это на два года оттянуло военное решение конфликта - до битвы при Ротебро, в которой войско Иоганна разбило силы Стена Стуре и сделало датчанина королем Швеции.

Сейчас ученые считают "Грибсхуннен" одним из самых хорошо сохранившихся кораблей времен Колумба.