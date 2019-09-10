Котюков отметил роль регионов в реализации нацпроекта "Наука"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков считает важным, чтобы регионы участвовали в реализации нацпроекта "Наука", несмотря на то, что межбюджетные трансферты в его рамках не предусмотрены. Об этом министр сказал во вторник на встрече депутатов фракции "Единой России" с руководством ведомства накануне правительственного часа "О ходе реализации национального проекта "Наука" и о совершенствовании законодательного обеспечения научной и научно-технологической деятельности".

"Могу отметить, что мы активно с регионами, с губернаторами обсуждаем национальные проекты, и без активной позиции регионов многие задачи, которые есть в нацпроектах, решить невозможно <...>. Инициатива регионов по многим позициям будет являться определяющей", - сказал Котюков. Также министр отметил, что для выполнения задач нацпроекта нужно объединить усилия университетов, российской науки, индустриальных компаний и регионов.

"Самая непростая составляющая нацпроекта - это кадровое обеспечение науки. Сегодня Россия входит в пятерку ведущих стран мира по количеству исследователей, но мы понимаем, что этого мало, многие страны демонстрируют очень серьезную динамику, задачи технологического развития для многих государств являются определяющими, и мы не должны отставать в этой динамике", - сказал он.

Министр сообщил, что по темпу выполнения задач нацпроекта на 2019 год "мы в целом находимся в рамках плановых показателей".

Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Он должен быть реализован с октября 2018 года по 2024 год (включительно). Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира по научным исследованиям и разработкам в областях, которые определяются приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям; увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.