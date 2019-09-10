Российские ученые создали программу для обнаружения дефектов в утеплении домов

ТАСС, 10 сентября. Российские ученые разработали программу, которая позволяет обнаруживать дефекты в утеплении домов при их строительстве и определять энергоэффективность здания. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ).

"Ученые кафедры строительного производства и теории сооружений Архитектурно-строительного института ЮУрГУ провели натурные исследования, компьютерное моделирование и лабораторные испытания для анализа потерь тепла с учетом особенностей конструкции и производственных дефектов устройства окон, которые влияют на итоговый класс энергоэффективности здания", - говорится в сообщении.

Перед учеными стояла задача проверить, как свойства оконных конструкций и примыканий влияют на изменение теплового потока и температурных полей. "В программном обеспечении была создана математическая модель, учитывающая, как различные дефекты влияют на энергоэффективность окна и здания в целом. Для подтверждения адекватности компьютерного расчета наиболее типичные дефекты были смоделированы в лабораторных условиях", - рассказал один из авторов проекта Альберт Байбурин.

Получив результаты лабораторного эксперимента, ученые ЮУрГУ разработали универсальную математическую модель, которая позволяет быстро оценить теплопотери через оконную конструкцию на строительных площадках без проведения сложных теплофизических испытаний и может быть использована для строительного контроля и энергетической классификации зданий, заключили в пресс-службе.

Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Magazine of Civil Engineering.