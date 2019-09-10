РАН предложила перенести срок внесения нового закона о науке на два года

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) предложила внести в правительство РФ новый закон о науке не в 2019 году, как это планировалось ранее, а в 2021-м. Дело в том, что существующую версию документа нужно серьезно доработатывать. Об этом на заседании президиума РАН сообщил заместитель президента академии, член-корреспондент РАН Владимир Иванов.

"Сейчас надо принимать меры, чтобы объединить все наши - академии, Минобрнауки и экспертного сообщества - усилия. Надо направить их на разработку нового законодательства, которое могло бы обеспечить выполнение стратегических задач страны и их научное сопровождение. В связи с этим я бы хотел озвучить следующий план действий. Первое: обратиться в правительство с просьбой о переносе сроков внесения этого законопроекта на 2021 год", - сказал Иванов.

Он напомнил, что разработка нового закона о науке началась в 2014 году. "А в 2018 году президент задал новый вектор развитие страны, это четыре основных направления: повышение качества жизни, ликвидация научно-технологического отставания, пространственное развитие и обеспечение обороны и безопасности. Такой подход требует пересмотра многих положений", - пояснил Иванов.

Кроме того, по его словам, перенести сроки внесения законопроекта в правительство нужно еще и потому, что в 2020 году заканчивается срок действия двух из пяти стратегических документов, которые сейчас определяют научную политику в стране. "В 2020 году мы будем понимать, как выполняются наши нацпроекты, в том числе "Наука", которые также требуют методического обеспечения. И тогда можно будет сформулировать общие принципы научно технической деятельности на долгосрочную перспективу", - добавил Иванов.

Федеральный закон "О научной, научно-технической и инновационной деятельности в РФ" должен заменить действующий закон "О науке и государственной научно-технической политике". Законопроект начало разрабатывать Министерство образования и науки РФ, работа над ним началась в 2014 году. После утверждения новой структуры правительства его разрабатывает Министерство науки и высшего образования. Обсуждение законопроекта и поставленных задач должно было завершиться к сентябрю 2019 года.