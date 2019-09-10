РАН обратится в правительство из-за планов реорганизации научных фондов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президиум Российской академии наук (РАН) направит обращение в правительство России в связи с планами реорганизации деятельности ведущих научных фондов: Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и Российского научного фонда (РНФ). Решение об этом принято во вторник на заседании президиума академии.

"Президиум РАН обратится в правительство РФ по поводу ситуации вокруг РФФИ", - говорится в резолюции, принятой на президиуме РАН.

Ранее помощник президента РФ Андрей Фурсенко сообщил ТАСС, что профильные ведомства и российское научное сообщество обсуждают перспективы реорганизации отечественных научных фондов, в том числе РФФИ и РНФ для повышения эффективности и расширения грантовой поддержки науки.

В свою очередь председатель совета РФФИ Владислав Панченко сообщил, что руководство фондов и Министерства науки и высшего образования РФ обсуждают возможность изменения программ грантовой поддержки двух научных фондов, в том числе коррекцию функционала РФФИ, и частичное изменение самих программ грантовой поддержки.

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) был создан указом президента в 1992 году. Ежегодно 90 тыс. ученых участвуют в заявках на гранты РФФИ, 20 тыс. заявок становятся победителями. В 2018 году бюджет РФФИ, выделенный на грантовую поддержку фундаментальных исследований, составил 21 млрд рублей.