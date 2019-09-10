РАН внесла в правительство проект программы фундаментальных исследований

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Проект программы фундаментальных научных исследований в России на 2021-2035 годы, разработанный Российской академией наук (РАН), внесен на рассмотрение в правительство РФ. Об этом сообщил ТАСС президент академии Александр Сергеев.

"Еще на апрельском общем собрании членов РАН было озвучено, что проект программы фундаментальных научных исследований в России на 2021-2035 годы, будет внесен в конце лета - начале осени текущего года на рассмотрение правительства. У нас все идет в этом смысле планово", - сказал Сергеев.

Цель программы - получение новых фундаментальных знаний об основах мироздания, закономерностях развития природы, человека и общества.

Ранее вице-президент РАН Валерий Козлов говорил, что новая программа будет пересматриваться и актуализироваться каждый пять лет. Он добавил, что в каждом разделе плана программы будет введение с анализом мировых тенденций в различных областях знаний.

В соответствии с новой редакцией закона о РАН, принятой в прошлом году, академия отвечает за подготовку и реализацию этой программы. Главное ее отличие от предыдущей состоит в том, что она должна охватить все фундаментальные исследования в стране, которые проводят академические вузы, государственные научные центры и госкорпорации.