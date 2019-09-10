Эксперты: технологии и политическая воля обеспечат устойчивое развитие энергетики

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Достичь экологически устойчивой энергетики реально, но для этого нужно преобразовать глобальную энергосистему, то есть развить соответствующую технологическую базу. В свою очередь, для этого нужна единая политическая воля разных государств и стабильное международное сотрудничество. Способы достижения устойчивого будущего рассмотрели во вторник участники сессии "Миссия выполнима: премия "Глобальная энергия" как драйвер устойчивого развития энергетики для всех" в рамках XXIV Всемирного энергетического конгресса в Абу-Даби, сообщили в пресс-службе Ассоциации по развитию международных исследований и проектов в области энергетики "Глобальная энергия".

В 2018 году объем выбросов парниковых газов в атмосферу достиг исторического максимума, а объем генерируемой из угля электроэнергии увеличился и впервые пересек рекордный уровень 10 пВт·ч. "Эксперты сессии видят причину этого, в том числе, в глобальной фрагментации экологической политики стран, несмотря на обязательство мировых держав противодействовать повышению общемировой температуры", - говорится в сообщении пресс-службы.

По мнению Стивена Гриффитса, члена международного комитета по присуждению премии "Глобальная энергия", главного вице-президента по исследованиям и разработкам Халифского университета науки и технологии, усилия по повышению энергоэффективности и декарбонизации должны быть направлены не только со стороны энергогенерирующих объектов, но и конечного пользователя, особенно в транспортной сфере. "Продажи электромобилей выросли в 2018 году на 68%. Это может быть свидетельством того, что в будущем они станут широкодоступными", - приводит пресс-служба слова эксперта.

Признавая важность сокращения вредных выбросов в атмосферу, участники сессии отметили, что текущий общемировой объем производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) недостаточен для достижения почти нулевого выброса CO 2 к 2050 году.

По словам Родни Джона Аллама, лауреата премии "Глобальная энергия" 2012 года, члена межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), уголь должен быть либо выведен из эксплуатации в пользу природного газа, либо газифицирован и очищен, чтобы его можно было использовать в качестве топлива для высокоэффективной выработки электроэнергии со 100% улавливанием CO 2 . Это возможно благодаря разработанной им технологии - "циклу Аллама", - которая позволяет сжигать природный газ и захватывает весь произведенный углекислый газ.

О преимуществах использования природного газа также говорил Сергей Алексеенко, лауреат премии "Глобальная энергия" 2018 года, заведующий лабораторией "Проблем тепломассопереноса" Института теплофизики Сибирского отделения РАН. По его мнению, в ближайшей перспективе будут развиваться экологически чистые и эффективные технологии переработки органического топлива - в частности, на базе парогазовых установок и методов глубокой переработки угля. Среди наиболее перспективных видов возобновляемых источников Алексеенко выделил энергии недр Земли и Солнца.

Технологии и сотрудничество

Уже сейчас, по словам экспертов сессии, солнечные панели становятся наиболее конкурентоспособными источниками энергии по сравнению с ископаемым топливом. Объем генерируемой ими электроэнергии в 2018 году увеличился на 31%. Среди других технологий, способных обеспечить устойчивое развитие энергетики, участники дискуссии указали энергетическую интеграцию и энергосети, которые становятся все более востребованными в связи с ростом спроса на попеременное использование ВИЭ. По этой же причине прогнозируется бурное развитие технологий аккумулирования энергии, особенно литий-ионных аккумуляторов. Еще один тренд - масштабный переход к светодиодному освещению.

Однако научные и технологические новшества должны стимулироваться мощными административными решениями и политической волей разных стран, считает Рае Квон Чунг, председатель международного комитета по присуждению премии "Глобальная энергия", член МГЭИК, удостоенный Нобелевской премии мира в 2007 году. В общей сложности, согласно сценарию устойчивого развития Международного энергетического агентства, инвестиции в размере 55 млрд долларов в новые генерирующие мощности и энергетическую инфраструктуру до 2030 года станут залогом нового энергетического перехода.

В дополнение к привлечению инвестиций, по мнению экспертов, не менее важную роль играет международное сотрудничество. "Сегодня энергетика должна перейти от роли локомотива роста промышленного производства к локомотиву роста качества жизни каждого человека в любом уголке Земли. Если в прошлом веке электроэнергия дала старт и обеспечила новый технологический цикл, то в нынешнем она ответственна за новое качество жизни всех жителей земного шара", - подчеркнул Олег Бударгин, председатель наблюдательного совета ассоциации "Глобальная энергия", вице-председатель Мирового энергетического совета.

Расширяя его идеи о важности международного сотрудничества, Марта Бониферт, член международного комитета по присуждению премии "Глобальная энергия", член правления Форума венгерских бизнес-лидеров (HBLF), глава комитета HBLF по вопросам окружающей среды и устойчивого развития добавила, что негосударственные структуры могут развивать новые типы партнерства.

В частности, такие организации, как Мировой энергетический совет (WEC), Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA), Международное энергетическое агентство (IEA) должны призывать своих партнеров по всему миру к совместным усилиям в сфере экономического развития, социального равенства и целостности окружающей среды в целях построения новой экономической и финансовой модели на благо человечества.

Конгресс Мирового энергетического совета

Всемирный энергетический конгресс - международный съезд лидеров мировой энергетики, на котором обсуждают проблемы поддержания энергоресурсов. Он посвящен изучению наиболее важных тенденций в топливно-энергетическом комплексе. Это мероприятие Мирового энергетического совета является крупнейшим и наиболее влиятельным событием в сфере энергетики, которое охватывает все аспекты и новости отрасли. Следующий конгресс пройдет в 2022 году в Санкт-Петербурге.

О "Глобальной энергии"

Ассоциация "Глобальная энергия" занимается развитием международных исследований и проектов в области энергетики при поддержке компаний "Газпром", "Сургутнефтегаз" и Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС). Ассоциация управляет международной энергетической премией "Глобальная энергия", выступает организатором одноименного саммита, а также реализует международную молодежную программу.

Премия "Глобальная энергия" - международная награда за выдающиеся исследования и научно-технические разработки в области энергетики. С 2003 года ее лауреатами стали 39 ученых из 13 стран: Австралии, Австрии, Великобритании, Дании, Исландии, Канады, России, США, Украины, Франции, Швеции, Швейцарии и Японии.