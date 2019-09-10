Посреди амазонского леса нашли крупный археологический комплекс

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 сентября. /ТАСС/. Бразильские археологи обнаружили крупный комплекс археологических объектов в Центральной Амазонии. Ученые считают, что до прибытий европейцев на этой территории жило многочисленное индейское население. Об этом сообщил портал Amazonas Noticias.

Исследователи нашли комплекс во время экспедиции вглубь Национального парка Тефе в среднем течении реки Солимойнс. В течение месяца 40 специалистов изучали пять местных поселений доколумбовой эпохи. Помогать им вызвались в том числе жители близлежащих поселков, расположенных по берегам этого притока Амазонки.

"Некорректно было бы говорить об одном памятнике. По нашим наблюдениям, речь идет о целом археологическом комплексе, состоящем из множества поселений, каждое из которых, хотя и могло обладать своей историей, было связано с другими", - цитирует Amazonas Noticias Рафаэля Лопеса, одного из участников экспедиции.

По мнению специалистов, результаты работы и найденные артефакты свидетельствуют о том, что до того, как на территорию современной Бразилии в 1500 году прибыли португальские колонизаторы, амазонские леса населяли и осваивали многочисленные аборигены. В ходе раскопок ученые нашли погребальные урны, керамическую посуду, семена типичных для региона сельскохозяйственных культур. Возраст части из них, по предварительным оценкам, может достигать от 2 до 3 тысяч лет.

Еще одним доказательством существования развитой цивилизации в этих местах ученые считают рощу бразильского ореха, которая уходит от берега реки вглубь леса примерно на 400 метров. Успешное разведение этих деревьев во многом зависит от человеческого ухода, считает археоботаник Мариана Кассино. "[Для роста бразильского ореха] нужно обеспечить достаточное освещение, убирать лианы, постоянно очищать рощу", - пояснила она.

Другим свидетельством развитых знаний индейцев в области сельского хозяйства исследователи считают частицы нехарактерного для здешних мест перегноя, которые нашли в районе раскопок. "Можно распознать результаты работы людей прошлого по [его] созданию и сохранению", - уточнил Лопес.

По оценкам археологов, численность населения Амазонии в предшествовавший португальскому владычеству период могла доходить до 10 млн человек. Многие из этих людей погибли после контакта с европейцами. "Начиная с XVII века, когда в Амазонию пришли португальцы и начался процесс колонизации, здесь появилось рабство, начались междоусобицы и эпидемии. С сокращением коренного населения [освоенную им территорию] занял лес. В результате в описаниях путешественников XIX века этот регион предстает как неосвоенный", - напоминает ученый.