Трое российских ученых удостоены высшей научной награды Франции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Советник по науке и технологиям посольства Франции в России Абдо Малак в ходе XXI Менделеевского съезда вручил троим российским ученым Орден Академических пальм Франции, передает корреспондент ТАСС.

Награды получили доктор химических наук, директор Института элементоорганических соединений Российской академии наук им. А. Н. Несмеянова (ИНЭОС РАН) Александр Трифонов; доктор биологических наук, заведующий отделом биохимии животной клетки Научно-исследовательского института физико-химической биологии имени А. Н. Белозерского Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Владимир Муронец и доктор физико-математических наук, руководитель Международной научной лаборатории физики эпитаксиальных наноструктур Университета ИТМО Владимир Дубровский.

Орден Академических пальм Франции был утвержден в 1808 году императором Наполеоном I для академиков и профессоров Парижского университета и некоторых лицеев. В настоящее время им награждаются преподаватели и члены преподавательского сообщества, люди, внесшие значительный вклад в народное образование, а также иностранные подданные и французы, проживающие за пределами Франции, активно способствующие распространению французской культуры в других странах.

XXI Менделеевский съезд по общей и прикладной химии проходит с 9 по 13 сентября в Санкт-Петербурге. Он является одним из ключевых событий Международного года Периодической системы химических элементов, которым Генеральная ассамблея ООН объявила 2019 год. Съезд приурочен к 150-летию с открытия Периодического закона химических элементов Дмитрием Менделеевым. Под эгидой ЮНЕСКО Международный год Периодической системы химических элементов проходит в России, Франции, Германии, Испании, США, Японии и сопровождается проведением научных конференций, тематических выставок, конкурсов молодых ученых и других мероприятий.