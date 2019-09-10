Клуб "1 июля" призвал открыто обсудить возможную реформу РФФИ

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Представители авторитетного научного клуба "1 июля", в который входят академики, члены-корреспонденты и профессоры Российской академии наук (РАН), выступили за открытое обсуждение возможного изменения функций Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). Заявление ученые опубликовали на сайте клуба.

"РФФИ играл и играет чрезвычайно важную роль для фундаментальной науки в России. Благодаря работе фонда тысячи российских ученых остались работать в России. В то время, как прикладные исследования поддерживаются целым рядом фондов, начиная с РНФ, только РФФИ осуществляет поддержку поисковых грантов по фундаментальной науке. Любое изменение статуса РФФИ и принципов его работы недопустимо без кропотливого и всестороннего обсуждения научной общественностью и прежде всего РАН", - говорится в заявлении.

Согласно опубликованному заявлению, у представителей клуба вызывает недоумение появившаяся в СМИ информация, что "научное сообщество обсуждает перспективы реорганизации российских научных фондов". Ученые отмечают, что эти данные не соответствуют действительности. "Создается впечатление, что столь важное решение собираются принять кулуарным образом, поставив научную общественность перед свершившимся фактом", - добавили представители клуба.

Ранее помощник президента РФ Андрей Фурсенко сообщил ТАСС, что профильные ведомства и российское научное сообщество обсуждают перспективы реорганизации отечественных научных фондов, в том числе РФФИ и РНФ для повышения эффективности и расширения грантовой поддержки науки.

Председатель совета РФФИ Владислав Панченко сообщил, что руководство фондов и Министерства науки и высшего образования РФ обсуждают, что программы грантовой поддержки двух научных фондов могут измениться. В частности, может быть скорректирован функционал РФФИ, и сами программы грантовой поддержки могут измениться.

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) был создан указом президента в 1992 году. Заявки на гранты РФФИ ежегодно подают 90 тысяч ученых, 20 тыс. заявок становятся победителями. В 2018 году бюджет РФФИ, выделенный на грантовую поддержку фундаментальных исследований, составил 21 млрд рублей.

Клуб "1 июля" — неформальное сообщество академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук (РАН), которые выступили против реформы академии наук 2013 года, "поскольку сочли эту идею разрушительной для российской науки".