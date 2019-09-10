В Кремле нашли следы поселения раннего железного века

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Института археологии РАН обнаружили на территории Кремля множество керамических фрагментов, датируемых ранним железным веком. Как рассказал во вторник директор института Николай Макаров, находки могут служить доказательством того, что на территории нынешней резиденции президента РФ существовало поселение в первом тысячелетии до нашей эры.

Раскопки проводятся в Большом Кремлевском сквере с мая этого года. "Сегодня у нас в раскопе неожиданно появилась керамика железного века. Это [осталось от] финского населения, которое жило в Москворецком бассейне во второй половине первого тысячелетия до нашей эры", - считает Макаров. Он показал несколько осколков размером немного меньше ладони, заметив, что это "керамика, сделанная без гончарного круга, с так называемой сетчатой поверхностью". "Считается, что ее декорировали, катая шишку по поверхности сосуда", - уточнил академик.

По его словам, в прежние годы на территории Кремля археологи уже находили "отдельные мелкие черепки" того времени. "Но сейчас у нас целый лоток керамики, несколько десятков образцов. На основании найденных черепков мы можем говорить, что здесь было поселение дьяковской культуры, это финские культуры второй половины первого тысячелетия [до нашей эры]. Это было постоянное поселение - не какое-то место случайного посещения людей этой культуры, а что-то, что связано с достаточно основательным стационарным поселением", - подчеркнул Макаров.

По его мнению, древние фрагменты были найдены благодаря тому, что здание бывших приказов, которое находилось на месте нынешнего Большого Кремлевского сквера, строилось очень основательно: под него рылся глубокий фундамент. "Тогда шли большие строительные работы, лежавшие ниже отложения были подняты, часть земли попала на уровень XVI-XVII века, и таким образом мы можем получить керамику раннего железного века, не углубляясь до того уровня, где она находилась изначально", - объяснил специалист.

Дьяковская культура, к которой историк относит находки, существовала с VII в. до н. э. до V в. н. э. на территории Тверской, Вологодской, Владимирской, Московской, Ярославской, Ивановской, Костромской и Смоленской областей. Она была названа в честь Дьякова городища, которое располагается у села Дьяково (сейчас оно находится в черте Москвы).