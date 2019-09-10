Ученые надеются продолжить раскопки в Кремле, чтобы узнать его историю до XVI века

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Ученые рассчитывают продолжить археологические раскопки на территории Кремля и получить важную информацию о жизни на этой территории в прежние века. Об этом рассказал директор Института археологии РАН академик Николай Макаров, комментируя поручение президента РФ Владимира Путина.

"Дальнейшие раскопки, безусловно, очень перспективны, потому что Кремль как археологический памятник недооценен", - сказал журналистам академик.

Владимир Путин побывал на месте раскопок в Большом Кремлевском сквере 12 июня этого года. По итогам этого визита на сайте президента опубликован документ, согласно которому нужно рассмотреть возможность для того, чтобы увеличить территорию для археологических работ внутри Кремля.

Раскопки в центре Кремля

"Раскопки в Большом Кремлевском сквере, ведущиеся четыре месяца, впервые проходят в центре Кремля. Предыдущие раскопки были связаны с реставрацией, новым строительством, обустройством, инженерными работами. Сейчас же впервые археологи имеют возможность сделать археологический разрез и исследовать всю площадь культурных напластований", - отметил Макаров.

Он объяснил, почему ученые хотели бы расширить территорию для проведения изысканий. "Мы обнаружили огромное здание приказов конца XVII века, в котором размещалась исполнительная власть московского государства. Но когда мы начинали раскопки, наша цель была не раскрыть это интереснейшее здание, а найти более ранние слои - XVI, XIV, в перспективе - XII века. Поскольку эта постройка занимает большую часть раскопа, встал вопрос о том, возможно ли его расширить, чтобы найти больше участков, где мы сможем добраться до самых ранних слоев", - рассказал академик. По его мнению, благодаря поручениям главы государства, возможно, ученые смогут расширить площадь работ.

"Пока в западной части раскопа, где заканчивается здание приказов, мы вышли на глубину 3,5 метра. Это уровень XVI века. Это уже грозненское время (царь Иван Грозный правил в 1547-1584 - прим. ТАСС), какие-то деревянные постройки, которые погибли в пожарах. Характер отложений показывает катастрофические пожары середины XVI века, в которых горел Кремль. Мы видим драматургию, колорит того времени, это очень интересно. Первый раз мы можем документировать эти культурные отложения", - отметил Макаров.

По его словам, в западной части раскопа еще предстоит пройти 1,5 метра культурного слоя. "Это будет сделано в следующем году, планируется исследовать древнейшие напластования, для нас - наиболее интересные и информативные", - сказал директор Института археологии. 20 сентября археологи завершат нынешний сезон. Следующий начнется в мае 2020 года. "Раскоп планировался как проект, который растянется, по крайней мере, на два года и, вероятно, будет иметь продолжение", - прогнозирует Макаров.

Важность исследований

При этом ученый подчеркнул важность исследований как для профессионалов, так и для любителей истории: "История места подробно известна с конца XVI века. Что было раньше, мы не знаем. Одна из наших задач - определить, что здесь было, как территория использовалась".

Макаров обратил внимание и на необычный формат раскопок: впервые в Кремле они проводятся в открытом режиме. Посмотреть на работу ученых и задать вопросы постоянно приходят экскурсанты, для которых смонтирована смотровая площадка.

Среди уже сделанных находок академик назвал французское оружие времен Отечественной войны 1812 года, которое сейчас находится на реставрации. С жизнью приказов связаны "переносная чернильница, которую использовали дьяки, футляр для коробки с разновесами и гирьками, обувные подковы". "Мы собрали несколько сот обувных подков, которые, по-видимому, оставили посетители приказов, приходившие на двор и долго ожидавшие приема у московских чиновников. Собрали и большую коллекцию фрагментов фасадов: декоративные наличники, черепица, замечательные печные изразцы первой половины XVI века. Есть один уникальный белоглиняный изразец, стилистически выдержанный по ренессансным канонам", - перечислил Макаров.

"Наша задача - все документировать и составить из материалов подробную картину истории Кремля, для которой прежних раскопок недостаточно", - полагает специалист.