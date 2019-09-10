Ухудшение умственных способностей связали с гипертонией

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Артериальная гипертония может негативно влиять на умственные способности людей старшего возраста. Тем не менее, как уточняют исследователи из Колумбийского университета, при должном лечении когнитивные возможности могут остаться на нормальном уровне. Об этом сообщает издание IBT Times со ссылкой на Американскую кардиологическую ассоциацию.

"Результаты исследования крайне важны: сегодня люди живут дольше, а старение чаще всего сопровождается ухудшением когнитивных способностей и высоким давлением", - заявил один из авторов исследования.

Ученые проанализировали информацию об 11 тысячах человек, которую предоставила китайская программа по сбору статистических данных о пациентах пожилого возраста. Информация включала в себя возраст, пол, назначенное лечение и образование. Медики измеряли давление и просили пациентов выполнить различные задания для того, чтобы определить их умственные способности. Эти данные ученые фиксировали в течение четырех лет.

Результаты тестов показали, что с возрастом участники эксперимента все хуже решали задачи теста. При этом хуже всех с заданиями справлялись люди с высоким кровяным давлением, не проходившие курс лечения. В то же время пациенты с гипертонией, получавшие медицинскую помощь, справлялись с тестами ничуть не хуже своих здоровых сограждан из контрольной группы.

Согласно оценкам Американской кардиологической ассоциации, в 2017 году свыше 1 млрд человек в мире страдали от высокого кровяного давления.